कान छिदवाने के बाद इन गलतियों से हो सकता है इंफेक्शन, जानिए कैसे रखें देखभाल

अगर छूने पर दर्द, लालिमा या सूजन नहीं है, आसपास पपड़ी या स्किन की परत नहीं दिख रही और ज्वेलरी आराम से घूम रही है, तो पियर्सिंग लगभग ठीक मानी जा सकती है। इससे पहले इयररिंग बदलने की जल्दी न करें। जब इयररिंग बदलें, तो हाइपोएलर्जेनिक इयररिंग चुनें, यानी ऐसा मेटल की इयररिंग जिससे एलर्जी का खतरा कम हो। आर्टिफिशियल इयररिंग में अक्सर निकल (nickel) होता है, जिससे कुछ लोगों को एलर्जी हो सकता है। 14 कैरेट गोल्ड, मेडिकल-ग्रेड स्टील और टाइटेनियम आमतौर पर सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। इसके अलावा ध्यान रखें कि पियर्सिंग ठीक होने के बाद भी इयररिंग को कुछ घंटों से ज्यादा निकालकर न रखें, ऐसा करने से छेद बंद भी हो सकता है।