नाखूनों पर बने आधे चांद का रंग लाल, नीला या पीला होना किस बात का संकेत है? जानें कब हो सकती है परेशानी

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, नाखून की जड़ में दिखने वाले आधे चांद को लुनुला (Lunula) कहते हैं। यह नेल मैट्रिक्स का वह हिस्सा है जो बाहर से दिखता है। नेल मैट्रिक्स वह जगह है जहां नाखून के नए सेल बनते हैं। लुनुला आमतौर पर साफ या सफेद दिखता है और सभी उंगलियों में एक जैसा नहीं होता। यह अंगूठे या पैर के बड़े अंगूठे में आमतौर पर बड़ा होता है। कम उम्र में यह ज्यादा साफ दिखता है और उम्र के साथ छोटा हो सकता है।