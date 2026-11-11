ठंड लगने पर शराब पीना कितना सही? शरीर को गर्म करने के बजाय बढ़ सकता है इन 3 समस्याओं का खतरा

ठंड में शराब पीने का सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि बाहर शराब न पिएं। फिर भी अगर आप पी रहे हैं, तो पीने से पहले कुछ खा लें, खाली पेट न पिएं। इसके अलावा बहुत ठंडी या बर्फ वाली ड्रिंक से बचने के साथ ही शराब के बीच-बीच में पानी या दूसरी बिना शराब वाली ड्रिंक लें। साथ में कोई ऐसा दोस्त रखें जिसने न पी हो और जो सही फैसले ले सके और गर्म कपड़े कई परतों में पहनें।