शादी की टेंशन के बीच ऐसे रखें Bride-to-Be अपनी सेहत का ख्याल, काम आएंगे ये Tips

Bride To Be Tips: शादी की डेट पक्की होते ही एक तरफ जहां घर में खुशियों का माहौल छा जाता है, वहीं दूसरी तरफ कार्ड, लहंगा, ज्वेलरी, मेहमानों की लिस्ट और मेकअप ट्रायल जैसे काम शुरू हो जाते हैं। ऐसे में इस भागदौड के बीच दुल्हन को खुद के लिए समय ही नहीं मिलता। इसके चलते जिंदगी का यह स्पेशल दिन भी थकान और टेंशन की वजह से स्पेशल फील नहीं होता। ऐसे में अगर आपकी भी जल्द शादी होने वाली है, तो आइए जानते हैं कि शादी से पहले ब्राइड-टू-बी को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए।