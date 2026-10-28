सुबह उठते ही चाहिए ग्लोइंग स्किन? जानें ओवरनाइट फेस मास्क लगाने का सही तरीका

Winter Skin Care Tips: सर्दियों के आते ही स्किन ड्राई होकर फटने लगती है, जिससे बचने के लिए लोग मॉइस्चराइजर के साथ ही फेस ऑयल, सीरम और फेस मास्क जैसे कई स्किन केयर प्रोडक्ट्स को अपनी रूटीन में शामिल करना पसंद करते हैं। इन्हीं में से एक ओवरनाइट फेस मास्क भी है। आइए जानते हैं ओवरनाइट फेस मास्क क्या होता है, इसे लगाने का सही तरीका क्या है और इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।