28 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

सुबह उठते ही चाहिए ग्लोइंग स्किन? जानें ओवरनाइट फेस मास्क लगाने का सही तरीका

Overnight Face Mask: सर्दियों में रूखी और बेजान त्वचा से बचने के लिए ओवरनाइट फेस मास्क का इस्तेमाल कैसे करें? जानिए इसे लगाने का सही तरीका, त्वचा के अनुसार मास्क चुनने के टिप्स और इस्तेमाल के दौरान बरती जाने वाली जरूरी सावधानियां।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Updated: 28 Oct 2026, 11:07 AM IST

Overnight Face Mask

Overnight Mask क्या होता है? (Representative Image) Image Credit Magnific

Winter Skin Care Tips: सर्दियों के आते ही स्किन ड्राई होकर फटने लगती है, जिससे बचने के लिए लोग मॉइस्चराइजर के साथ ही फेस ऑयल, सीरम और फेस मास्क जैसे कई स्किन केयर प्रोडक्ट्स को अपनी रूटीन में शामिल करना पसंद करते हैं। इन्हीं में से एक ओवरनाइट फेस मास्क भी है। आइए जानते हैं ओवरनाइट फेस मास्क क्या होता है, इसे लगाने का सही तरीका क्या है और इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

Overnight Face Mask क्या होता है?

ओवरनाइट फेस मास्क को रात में सोने से पहले चेहरे पर लगाया जाता है और रातभर त्वचा पर लगा रहने दिया जाता है। इसे स्लीपिंग मास्क (Sleeping Mask) भी कहा जाता है। यह आमतौर पर क्रीम, जेल या शीट मास्क के रूप में आता है। हेल्थलाइन (Healthline) के अनुसार, ओवरनाइट फेस मास्क को चेहरे पर पतली परत में लगाना चाहिए और इसे लगाते समय आंखों और होंठों के आसपास की त्वचा पर लगाने से बचना चाहिए।

फेस मास्क लगाने से पहले क्या करना चाहिए

हेल्थलाइन (Healthline) के अनुसार, फेस मास्क लगाने से पहले चेहरे को साफ करना जरूरी है। इसके लिए हल्के क्लींजर और गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे चेहरे पर जमा धूल, पसीना, मेकअप और अतिरिक्त तेल हटाने में मदद मिलती है।

फेस मास्क लगाने का सही तरीका

फेस मास्क लगा लेना ही काफी नहीं है। इसे सही तरीके से लगाना, तय समय पर हटाना और अपनी त्वचा के अनुसार मास्क चुनना भी जरूरी है। हेल्थलाइन (Healthline) के अनुसार, फेस मास्क लगाने का तरीका उसके प्रकार पर निर्भर करता है।

  • क्रीम या जेल मास्क: उंगलियों की मदद से चेहरे पर इसकी एक समान परत लगाएं। आंखों और होंठों के आसपास लगाने से बचें।
  • शीट मास्क: पैकेट से निकालकर धीरे से चेहरे पर लगाएं। आंख, नाक और मुंह के हिस्सों को सही जगह पर रखें।
  • क्ले या मड मास्क: इसे चेहरे पर समान रूप से लगाएं और आंखों के आसपास की त्वचा पर लगाने से बचें।
  • ओवरनाइट मास्क: अगर उत्पाद को रातभर लगाने के लिए बनाया गया है, तो पैक पर दिए गए निर्देशों के अनुसार इस्तेमाल करें।

अपनी त्वचा के हिसाब से चुनें फेस मास्क 

हेल्थलाइन (Healthline) के अनुसार, फेस मास्क चुनते समय अपनी त्वचा के प्रकार और उसकी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। हर मास्क हर तरह की त्वचा के लिए सही नहीं होता।

  • रूखी त्वचा: हाइड्रेटिंग क्रीम या शीट मास्क त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।
  • ऑयली त्वचा: क्ले या मड मास्क त्वचा से अतिरिक्त तेल हटाने में मदद कर सकते हैं।
  • मुंहासे वाली त्वचा: सैलिसिलिक एसिड जैसे तत्वों वाले मास्क कुछ लोगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं।
  • सेंसिटिव स्किन: खुशबू रहित और त्वचा को कम परेशान करने वाले उत्पाद चुनना बेहतर हो सकता है।

फेस मास्क इस्तेमाल करते समय इन गलतियों से बचें

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार,फेस मास्क इस्तेमाल करते समय अपनी त्वचा के अनुसार मास्क न चुनना, मास्क को निर्देशों से ज्यादा देर तक लगाए रखना, जलन होने के बावजूद उसका इस्तेमाल जारी रखना, एक साथ कई ऐसे उत्पाद लगाना और सोशल मीडिया पर बताए गए हर घरेलू नुस्खे को बिना जांचे इस्तेमाल करने जैसी गलतियों से बचना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। यह किसी भी मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। त्वचा से जुड़ी परेशानी होने पर त्वचा विशेषज्ञ (डर्मेटोलॉजिस्ट) से सलाह लें।

Skin Exfoliation Tips: त्वचा निखारने से पहले जान लीजिए सही तरीका, वरना कम हो सकता है फायदा

ये भी पढ़ें
Skin Exfoliation

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Oct 2026, 11:07 AM IST

Published on:

Hindi News / Lifestyle News / सुबह उठते ही चाहिए ग्लोइंग स्किन? जानें ओवरनाइट फेस मास्क लगाने का सही तरीका

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Karwa Chauth पर सास को बाया में क्या दें? कम बजट में भी चुन सकती हैं खास उपहार

Karwa Chauth baya for saas (1)
लाइफस्टाइल

करवा चौथ 2026 पर दिखना है खूबसूरत? साड़ी से लेकर लहंगे तक, यहां से लें आउटफिट आइडियाज 

Karwa Chauth Outfit Ideas
लाइफस्टाइल

Karwa Chauth पर पत्नी को क्या गिफ्ट दें? साड़ी, ज्वेलरी से लेकर हैंडबैग तक ये गिफ्ट आइडियाज आएंगे काम 

Karwa Chauth 2026 Gift Ideas
लाइफस्टाइल

First Karwa Chauth को बनाना है यादगार? सरगी, पूजा और सोलह शृंगार से जुड़ी इन बातों का रखें ध्यान 

Karwa Chauth Tips For Newly Married Women
लाइफस्टाइल

Karwa Chauth पर सबसे अलग दिखेगी आपके हाथों की मेहंदी, चांद, फूलों और कपल पैटर्न से लें आइडियाज 

Karwa Chauth 2026 Mehndi Designs
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.