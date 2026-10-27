करवा चौथ 2026 पर दिखना है खूबसूरत? साड़ी से लेकर लहंगे तक, यहां से लें आउटफिट आइडियाज 

अगर आप साड़ी के बजाय ऐसा आउटफिट चाहती हैं, जिसे पहनना और संभालना आसान हो, तो करवा चौथ पर सूट ट्राई कर सकती हैं। अनारकली सूट, स्ट्रेट कट सूट, शरारा सूट और प्लाजो सूट इस मौके के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं। इनमें आप अपनी पसंद के रंग और डिजाइन चुनकर पारंपरिक के साथ मॉडर्न लुक भी पा सकती हैं। लाल, मरून, रानी पिंक और वाइन रंग के सूट त्योहार के लिए अच्छे लग सकते हैं। वहीं, हल्के रंग पसंद करने वाली महिलाएं पेस्टल पिंक या पीच रंग के सूट चुन सकती हैं। सूट के साथ मैचिंग दुपट्टा, झुमके, चूड़ियां और सैंडल आपके लुक को पूरा कर सकती हैं।