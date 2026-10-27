करवा चौथ 2026 पर दिखना है खूबसूरत? साड़ी से लेकर लहंगे तक, यहां से लें आउटफिट आइडियाज 

करवा चौथ के लिए Outfit Ideas (representative image) image credit gemini
Karwa Chauth: करवा चौथ पर महिलाएं व्रत और पूजा की तैयारियों के साथ अपने लुक को लेकर भी काफी उत्साहित रहती हैं। इस दिन हर महिला चाहती है कि उसका पहनावा खूबसूरत होने के साथ त्योहार के माहौल के हिसाब से पारंपरिक और स्टाइलिश भी हो। ऐसे में अगर आप भी करवा चौथ 2026 पर क्या पहनें, इसे लेकर कन्फ्यूज हैं, तो अपनी पसंद और कंफर्ट के हिसाब से आउटफिट चुन सकती हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ के लिए कुछ ट्रेंडी आउटफिट आइडियाज, जिनकी मदद से आप अपने त्योहार के लुक को खास बना सकती हैं।
करवा चौथ पर ज्यादातर महिलाएं लाल रंग की साड़ी पहनना पसंद करती हैं, लेकिन आप चाहें तो मरून या डार्क पिंक रंग की साड़ी भी चुन सकती हैं। ये रंग पारंपरिक और एलिगेंट लुक देते हैं। क्लासिक लुक के लिए आप लाल या मरून रंग की साड़ी चुन सकती हैं। इन रंगों की साड़ी के साथ गोल्डन जूलरी, चूड़ियां और छोटी बिंदी आपके लुक को खूबसूरत बना सकती हैं। वहीं, अगर आप हल्का और सॉफ्ट लुक पसंद करती हैं, तो पिंक साड़ी अच्छा विकल्प हो सकती है।
सिल्क, बनारसी, जॉर्जेट और शिफॉन जैसी साड़ियां अपनी पसंद के अनुसार चुन सकती हैं। हल्की एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी पूजा और दिनभर पहनने के लिए आरामदायक हो सकती है, जबकि बॉर्डर या वर्क वाली साड़ी शाम की पूजा के लिए खास लुक दे सकती है। साड़ी के साथ ब्लाउज का डिजाइन भी पूरे लुक को अलग बना सकता है। इसलिए अपनी पसंद के अनुसार स्लीवलेस, हाफ स्लीव या एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज चुन सकती हैं।
अगर आप साड़ी के बजाय ऐसा आउटफिट चाहती हैं, जिसे पहनना और संभालना आसान हो, तो करवा चौथ पर सूट ट्राई कर सकती हैं। अनारकली सूट, स्ट्रेट कट सूट, शरारा सूट और प्लाजो सूट इस मौके के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं। इनमें आप अपनी पसंद के रंग और डिजाइन चुनकर पारंपरिक के साथ मॉडर्न लुक भी पा सकती हैं। लाल, मरून, रानी पिंक और वाइन रंग के सूट त्योहार के लिए अच्छे लग सकते हैं। वहीं, हल्के रंग पसंद करने वाली महिलाएं पेस्टल पिंक या पीच रंग के सूट चुन सकती हैं। सूट के साथ मैचिंग दुपट्टा, झुमके, चूड़ियां और सैंडल आपके लुक को पूरा कर सकती हैं।
अगर आप करवा चौथ पर थोड़ा हैवी और फेस्टिव लुक चाहती हैं या आपकी पहली करवा चौथ है, तो लहंगा भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लाल, मरून, पिंक और वाइन रंग के लहंगे पारंपरिक लुक के लिए चुन सकती हैं। वहीं, अगर आप कुछ अलग पहनना चाहती हैं, तो पेस्टल शेड या हल्की एम्ब्रॉयडरी वाला लहंगा भी ट्राई कर सकती हैं।
लहंगे के साथ एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज और मैचिंग या कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा आपके लुक को खास बना सकता है। इसके साथ मांगटीका, झुमके, चूड़ियां और हल्का मेकअप अच्छा लगेगा। अगर आप पूरे दिन व्रत रखती हैं, तो ऐसा लहंगा चुनें जिसे पहनकर बैठने, चलने और पूजा करने में परेशानी न हो। बहुत भारी कपड़े या असुविधाजनक फिटिंग के बजाय ऐसा डिजाइन चुनें, जिसमें आप सहज महसूस करें और त्योहार का आनंद भी ले सकें।
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