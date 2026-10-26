करवा चौथ 2026 पर सरगी की थाली सजाने के लिए अपनाएं ये क्रिएटिव और बजट फ्रेंडली आइडियाज 

Karwa Chauth Sargi Thali Decoration Ideas: करवा चौथ पर सरगी की थाली का खास महत्व होता है। यह थाली सिर्फ खाने-पीने की चीजों तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसके साथ प्यार और अपनापन भी जुड़ा होता है। बाजार में सजी-सजाई थालियां आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप अपनी बहू के लिए प्यार से कुछ खास बनाना चाहती हैं, तो घर पर भी खूबसूरत सरगी की थाली सजा सकती हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा सामान खरीदने की जरूरत नहीं है। घर में मौजूद कपड़े, गोटा पट्टी, फूल और छोटी-छोटी सजावटी चीजों से भी थाली को सुंदर बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं, घर पर कम खर्च में सरगी की थाली सजाने का आसान तरीका।