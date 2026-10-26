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करवा चौथ 2026 पर सरगी की थाली सजाने के लिए अपनाएं ये क्रिएटिव और बजट फ्रेंडली आइडियाज 

Karwa Chauth Sargi Thali Decoration: करवा चौथ पर बहू के लिए खूबसूरत सरगी की थाली सजाने के आइडिया खोज रही हैं, तो यहां बताए गए तरीकों की मदद से कम बजट में इसे तैयार कर सकती हैं। आइए जानते हैं, सरगी की थाली सजाने के आसान टिप्स।
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भारत

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Priyambada yadav

Updated: 26 Oct 2026, 3:26 PM IST

Karwa Chauth Sargi Thali Decoration Ideas

करवा चौथ के लिए Sargi Thali Decoration Ideas (representative image) image credit gemini

Karwa Chauth Sargi Thali Decoration Ideas: करवा चौथ पर सरगी की थाली का खास महत्व होता है। यह थाली सिर्फ खाने-पीने की चीजों तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसके साथ प्यार और अपनापन भी जुड़ा होता है। बाजार में सजी-सजाई थालियां आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप अपनी बहू के लिए प्यार से कुछ खास बनाना चाहती हैं, तो घर पर भी खूबसूरत सरगी की थाली सजा सकती हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा सामान खरीदने की जरूरत नहीं है। घर में मौजूद कपड़े, गोटा पट्टी, फूल और छोटी-छोटी सजावटी चीजों से भी थाली को सुंदर बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं, घर पर कम खर्च में सरगी की थाली सजाने का आसान तरीका।

लाल कपड़े और गोटा पट्टी से सजाएं सरगी की थाली

स्टेप 1: सबसे पहले एक बड़ी स्टील या पीतल की थाली लें और उसे अच्छी तरह साफ कर लें।

स्टेप 2: थाली के आकार के अनुसार लाल, मैरून या गुलाबी कपड़ा काटें। इसे थाली के बीच में रखे गोल बेस पर बिछाएं।

स्टेप 3: कपड़े के किनारों पर सुनहरी गोटा पट्टी या लेस लगाएं। इससे थाली को पारंपरिक लुक मिलेगा।

स्टेप 4: अब थाली में छोटी-छोटी कटोरियां रखें और उनमें सरगी की चीजें सजा दें।

मोती और रिबन से सजाएं सरगी की थाली

स्टेप 1: करवा चौथ 2026 के लिए सरगी थाली सजाने के लिए रंगीन रिबन, मोती, सजावटी लेस और ग्लू गन की जरूरत होगी।

स्टेप 2: थाली के नीचे रखे कपड़े या गोल बेस के किनारों पर ग्लू गन से रिबन और लेस लगाएं।

स्टेप 3: बेस के बाहरी हिस्से पर मोतियों से हल्की सजावट करें। ध्यान रखें कि सजावटी सामान खाने की चीजों के संपर्क में न आए।

स्टेप 4: अब कटोरियों में फल, मिठाई, मेवे और सरगी की दूसरी चीजें सही तरीके से रख दें।

छोटी कटोरियों और ट्रे से सजाएं सरगी की थाली

स्टेप 1: सरगी की चीजें रखने के लिए एक बड़ी थाली और कुछ छोटी कटोरियां चुनें। चाहें तो घर में मौजूद रंगीन कटोरियों का इस्तेमाल भी कर सकती हैं।

स्टेप 2: थाली के बीच में मिठाई या फलों की कटोरी रखें और बाकी चीजों को उसके आसपास सजाएं।

स्टेप 3: फेनी या सेवइयां, मेवे और फल अलग-अलग कटोरियों में रखें, ताकि थाली साफ-सुथरी और व्यवस्थित दिखे।

स्टेप 4: कटोरियों के बीच थोड़ी जगह रखें और थाली को जरूरत से ज्यादा न भरें।

बहू के लिए तोहफे के साथ सजाएं सरगी की थाली

स्टेप 1: सबसे पहले अपनी बहू की पसंद के रंग का कपड़ा या सजावटी बेस चुनें।

स्टेप 2: थाली में सरगी की चीजें व्यवस्थित तरीके से रखें और किनारों पर फूल या गोटा पट्टी से सजावट करें।

स्टेप 3: अगर आप कोई छोटा सा तोहफा देना चाहती हैं, तो उसे थाली के पास एक सुंदर डिब्बे में रख सकती हैं। जैसे चूड़ियां, बिंदी या कोई छोटी उपयोगी चीज।

स्टेप 4: एक छोटा सा शुभकामना संदेश भी साथ रखें। इससे थाली में अपनापन और खास होने का एहसास जुड़ेगा।

सरगी की थाली सजाते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • थाली और कटोरियों को सजाने से पहले अच्छी तरह साफ कर लें।
  • खाने की चीजों को ग्लिटर, गोंद और सजावटी रंगों के सीधे संपर्क में न आने दें।
  • थाली को इतना न भरें कि सामान उठाने में परेशानी हो।
  • सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाली गोंद और ग्लू गन को खाने की चीजों से दूर रखें।

नोट: थाली सजाने के बाद आखिर में इसे एक खूबसूरत गोल चुनरी से ढक सकती हैं। इससे थाली को पारंपरिक लुक मिलेगा और सरगी की चीजें भी ढकी रहेंगी।

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Updated on:

26 Oct 2026, 3:26 PM IST

Published on:

Hindi News / Lifestyle News / करवा चौथ 2026 पर सरगी की थाली सजाने के लिए अपनाएं ये क्रिएटिव और बजट फ्रेंडली आइडियाज 

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