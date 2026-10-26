Karwa Chauth पर चांद निकलने तक फ्रेश रखना है मेकअप? जानें स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग लास्टिंग मेकअप का तरीका 

Long Lasting Makeup Tips for Karwa Chauth: करवा चौथ 2026 आने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। महिलाएं पूजा की सामग्री, सरगी और कपड़ों के साथ ज्वेलरी और मेकअप की तैयारियों में भी जुट गई हैं। इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करके तैयार होती हैं। ऐसे में पूजा और घर के कामों के बीच ज्यादातर महिलाएं चाहती हैं कि एक बार ऐसा मेकअप करें, जो शाम की पूजा से लेकर चांद देखने तक अच्छा दिखे। लेकिन घर के काम करने, पसीने और चेहरे पर आने वाले तेल की वजह से मेकअप हल्का पड़ सकता है या फैलने लगता है। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखकर मेकअप को लंबे समय तक फ्रेश बनाए रखने में मदद मिल सकती है। आइए जानते हैं लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करने का तरीका।