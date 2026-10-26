राउंड हो या ओवल फेस, हर चेहरे के लिए होती है अलग कंटूरिंग, जानें स्टेप बाय स्टेप तरीका

कंटूरिंग का नेचुरल लुक पाने के लिए सही शेड चुनना जरूरी है। इसलिए ऐसा रंग चुनें, जो आपकी त्वचा के अंडरटोन से मेल खाता हो और चेहरे पर प्राकृतिक शैडो जैसा प्रभाव दे। आमतौर पर त्वचा और फाउंडेशन से एक या दो शेड गहरा कंटूर इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत गहरा या गलत अंडरटोन वाला शेड चेहरे पर अलग से दिखाई दे सकता है। कंटूर क्रीम, लिक्विड और पाउडर फॉर्म में उपलब्ध होता है। क्रीम और लिक्विड कंटूर को फाउंडेशन के ऊपर लगाकर अच्छी तरह ब्लेंड किया जा सकता है। पाउडर कंटूर आमतौर पर सेट किए गए बेस पर इस्तेमाल किया जाता है। प्रोडक्ट चुनते समय अपनी त्वचा और मेकअप की जरूरत का ध्यान रखें।