First Karwa Chauth को बनाना है यादगार? सरगी, पूजा और सोलह शृंगार से जुड़ी इन बातों का रखें ध्यान 

Karwa Chauth Tips For Newly Married Women: पहली बार करवा चौथ मनाने के लिए ज्यादातर कपल उत्साहित होते हैं। ऐसे में अगर आप नवविवाहित हैं या पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं और इस दिन को खास बनाना चाहती हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं के मन में सरगी, पूजा, व्रत के नियम और सोलह शृंगार को लेकर कई सवाल हो सकते हैं। ऐसे में कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप इस दिन को खास बना सकती हैं। आइए जानते हैं पहली करवा चौथ के लिए जरूरी टिप्स, ताकि आप बिना किसी उलझन के त्योहार की तैयारियां कर सकें।