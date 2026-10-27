First Karwa Chauth को बनाना है यादगार? सरगी, पूजा और सोलह शृंगार से जुड़ी इन बातों का रखें ध्यान 

पहली करवा चौथ के लिए Tips (representative image) image credit gemini
Karwa Chauth Tips For Newly Married Women: पहली बार करवा चौथ मनाने के लिए ज्यादातर कपल उत्साहित होते हैं। ऐसे में अगर आप नवविवाहित हैं या पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं और इस दिन को खास बनाना चाहती हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं के मन में सरगी, पूजा, व्रत के नियम और सोलह शृंगार को लेकर कई सवाल हो सकते हैं। ऐसे में कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप इस दिन को खास बना सकती हैं। आइए जानते हैं पहली करवा चौथ के लिए जरूरी टिप्स, ताकि आप बिना किसी उलझन के त्योहार की तैयारियां कर सकें।
अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं, तो सबसे पहले अपने घर की परंपराओं और पूजा की विधि के बारे में जान लें। व्रत से जुड़ी तैयारियां एक दिन पहले ही कर लें, ताकि त्योहार के दिन जल्दबाजी न हो। पूजा की थाली, करवा, दीपक, छलनी और अन्य जरूरी सामग्री पहले से तैयार रखें। सरगी में क्या शामिल करना है, इसके लिए अपनी सास या परिवार की परंपरा के अनुसार तैयारी कर सकती हैं।
नई-नई शादी के बाद पहली करवा चौथ को लेकर काफी उत्साह होता है। इस दिन के लिए अपनी पसंद का पारंपरिक पहनावा चुनें और उसके साथ गहने, चूड़ियां, बिंदी व मेहंदी की तैयारी पहले से कर लें। अगर आप सोलह शृंगार करना चाहती हैं, तो अपनी सुविधा के अनुसार सभी चीजें व्यवस्थित कर सकती हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर दूसरों की तैयारियां देखकर या दूसरे परिवारों की परंपराओं से तुलना करके खुद पर दबाव न डालें। अपनी पसंद और परिवार की परंपराओं के अनुसार इस दिन को मनाएं।
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