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First Karwa Chauth को बनाना है यादगार? सरगी, पूजा और सोलह शृंगार से जुड़ी इन बातों का रखें ध्यान 

First Karwa Chauth Tips: पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं या नवविवाहित हैं, तो सरगी, पूजा की तैयारी, सोलह शृंगार और व्रत से जुड़ी जरूरी बातों के लिए यहां दिए गए टिप्स की मदद ले अपनी पहली करवा चौथ को खास बना सकती हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Updated: 27 Oct 2026, 3:44 PM IST

Karwa Chauth Tips For Newly Married Women

पहली करवा चौथ के लिए Tips (representative image) image credit gemini

Karwa Chauth Tips For Newly Married Women: पहली बार करवा चौथ मनाने के लिए ज्यादातर कपल उत्साहित होते हैं। ऐसे में अगर आप नवविवाहित हैं या पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं और इस दिन को खास बनाना चाहती हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं के मन में सरगी, पूजा, व्रत के नियम और सोलह शृंगार को लेकर कई सवाल हो सकते हैं। ऐसे में कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप इस दिन को खास बना सकती हैं। आइए जानते हैं पहली करवा चौथ के लिए जरूरी टिप्स, ताकि आप बिना किसी उलझन के त्योहार की तैयारियां कर सकें।

पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए Karwa Chauth Tips

अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं, तो सबसे पहले अपने घर की परंपराओं और पूजा की विधि के बारे में जान लें। व्रत से जुड़ी तैयारियां एक दिन पहले ही कर लें, ताकि त्योहार के दिन जल्दबाजी न हो। पूजा की थाली, करवा, दीपक, छलनी और अन्य जरूरी सामग्री पहले से तैयार रखें। सरगी में क्या शामिल करना है, इसके लिए अपनी सास या परिवार की परंपरा के अनुसार तैयारी कर सकती हैं।

Newly Married महिलाओं के लिए करवा चौथ टिप्स

नई-नई शादी के बाद पहली करवा चौथ को लेकर काफी उत्साह होता है। इस दिन के लिए अपनी पसंद का पारंपरिक पहनावा चुनें और उसके साथ गहने, चूड़ियां, बिंदी व मेहंदी की तैयारी पहले से कर लें। अगर आप सोलह शृंगार करना चाहती हैं, तो अपनी सुविधा के अनुसार सभी चीजें व्यवस्थित कर सकती हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर दूसरों की तैयारियां देखकर या दूसरे परिवारों की परंपराओं से तुलना करके खुद पर दबाव न डालें। अपनी पसंद और परिवार की परंपराओं के अनुसार इस दिन को मनाएं।

Karwa Chauth को यादगार बनाने के लिए टिप्स

  1. सरगी की तैयारी पहले से करें: सरगी में क्या खाना है और इसे कब ग्रहण करना है, इसकी जानकारी परिवार की परंपरा के अनुसार पहले ही ले लें।
  2. पूजा की सामग्री तैयार रखें: करवा, दीपक, छलनी, पूजा की थाली और अन्य जरूरी सामग्री एक दिन पहले ही व्यवस्थित कर लें।
  3. मेहंदी पहले लगवाएं: अगर आप हाथों पर गहरी मेहंदी का रंग चाहती हैं, तो अपनी सुविधा के अनुसार पहले ही मेहंदी लगवा सकती हैं।
  4. आरामदायक कपड़े चुनें: ऐसा पारंपरिक पहनावा चुनें, जिसमें आप खूबसूरत दिखने के साथ आराम भी महसूस करें।
  5. गहनों और सोलह शृंगार की तैयारी करें: चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर और अन्य शृंगार की चीजें पहले से रख लें, ताकि तैयार होते समय परेशानी न हो।
  6. पूजा की विधि जान लें: अपने परिवार या स्थानीय परंपरा के अनुसार पूजा और कथा की विधि के बारे में पहले ही जानकारी ले लें।
  7. व्रत के दौरान सेहत का ध्यान रखें: व्रत रखने से पहले अपनी सेहत और जरूरतों को ध्यान में रखें। यदि कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर है।
  8. पति के साथ खास पल बिताएं: दिनभर की तैयारियों के बीच कुछ समय एक-दूसरे के साथ बिताने की योजना बनाएं, ताकि यह दिन आपके लिए यादगार बन सके।
  9. तस्वीरों के लिए समय निकालें: अगर आपको यादें संजोना पसंद है, तो तैयार होने के बाद कुछ तस्वीरें ले सकती हैं।
  10. खुद पर ज्यादा दबाव न डालें: पहली करवा चौथ को परफेक्ट बनाने की चिंता न करें। अपनी सुविधा, सेहत और परिवार की परंपराओं के अनुसार दिन का आनंद लें।

करवा चौथ 2026 पर सरगी की थाली सजाने के लिए अपनाएं ये क्रिएटिव और बजट फ्रेंडली आइडियाज 

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Updated on:

27 Oct 2026, 3:44 PM IST

Published on:

Hindi News / Lifestyle News / First Karwa Chauth को बनाना है यादगार? सरगी, पूजा और सोलह शृंगार से जुड़ी इन बातों का रखें ध्यान 

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