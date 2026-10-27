Skin Exfoliation Tips: त्वचा निखारने से पहले जान लीजिए सही तरीका, वरना कम हो सकता है फायदा

त्वचा को एक्सफोलिएट करने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला फिजिकल एक्सफोलिएशन और दूसरा केमिकल एक्सफोलिएशन। दोनों का काम त्वचा की सतह से डेड स्किन सेल्स हटाने में मदद करना है, लेकिन इनका इस्तेमाल करने का तरीका अलग होता है। फिजिकल एक्सफोलिएशन (Physical Exfoliation) में स्क्रब, मुलायम कपड़े या त्वचा को साफ करने वाले कुछ खास टूल्स की मदद से डेड स्किन सेल्स हटाई जाती हैं। वहीं, केमिकल एक्सफोलिएशन (Chemical Exfoliation) में लैक्टिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड जैसे तत्वों (इंग्रेडिएंट्स) वाले स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है।