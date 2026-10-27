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Skin Exfoliation Tips: त्वचा निखारने से पहले जान लीजिए सही तरीका, वरना कम हो सकता है फायदा

Skin Exfoliation: स्किन एक्सफोलिएशन त्वचा से डेड स्किन सेल्स हटाने में मदद करता है, लेकिन इसे सही तरीके से करना जरूरी है। क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए एक्सफोलिएशन करने का सही तरीका और त्वचा को नुकसान से बचाने के लिए जरूरी सावधानियां।
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भारत

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Priyambada yadav

Updated: 27 Oct 2026, 12:38 PM IST

Skin Exfoliation

Skin Exfoliation करने के फायदे (Representative Image) Image Credit Magnific

Skin Care Tips: हेल्दी और ग्लोइंग त्वचा के लिए फेसवॉश करने के साथ ही कुछ लोग स्किन एक्सफोलिएशन करना भी पसंद करते हैं। इससे त्वचा को कई फायदे मिल सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से एक्सफोलिएशन करने से त्वचा में लालिमा, जलन और रूखापन भी हो सकता है। आइए जानते हैं कि स्किन एक्सफोलिएशन क्या है, इसे कैसे करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

Skin Exfoliation क्या है और इससे क्या होता है?

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार,एक्सफोलिएशन त्वचा की सतह पर जमा डेड स्किन सेल्स यानी मृत कोशिकाओं को हटाने का एक तरीका है। इसके लिए कुछ खास स्किन केयर प्रोडक्ट्स या टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इससे त्वचा साफ और मुलायम दिख सकती है। इसके अलावा, एक्सफोलिएशन से त्वचा की ऊपरी सतह पर जमा मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद मिलती है, जिससे त्वचा अधिक साफ दिख सकती है।

एक्सफोलिएशन कितने तरह का होता है?

त्वचा को एक्सफोलिएट करने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला फिजिकल एक्सफोलिएशन और दूसरा केमिकल एक्सफोलिएशन। दोनों का काम त्वचा की सतह से डेड स्किन सेल्स हटाने में मदद करना है, लेकिन इनका इस्तेमाल करने का तरीका अलग होता है। फिजिकल एक्सफोलिएशन (Physical Exfoliation) में स्क्रब, मुलायम कपड़े या त्वचा को साफ करने वाले कुछ खास टूल्स की मदद से डेड स्किन सेल्स हटाई जाती हैं। वहीं, केमिकल एक्सफोलिएशन (Chemical Exfoliation) में लैक्टिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड जैसे तत्वों (इंग्रेडिएंट्स) वाले स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है।

एक्सफोलिएशन कैसे करते हैं?

चेहरे पर एक्सफोलिएशन करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि त्वचा को नुकसान न पहुंचे।

  • सबसे पहले चेहरा साफ करें: एक्सफोलिएशन से पहले गुनगुने पानी और हल्के फेसवॉश से चेहरा साफ कर लें। अगर त्वचा पर कट, घाव या जलन हो, तो उस हिस्से पर एक्सफोलिएशन न करें।
  • हल्के हाथों से इस्तेमाल करें: फिजिकल स्क्रब का इस्तेमाल करते समय त्वचा पर ज्यादा दबाव न डालें। केमिकल एक्सफोलिएंट को प्रोडक्ट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार लगाएं।
  • प्रोडक्ट के निर्देश पढ़ें: कुछ प्रोडक्ट्स को लगाने के बाद त्वचा पर छोड़ना होता है, जबकि कुछ को तय समय के बाद धोना जरूरी होता है। इसलिए इस्तेमाल करने से पहले पैक पर दिए गए निर्देश जरूर पढ़ें।
  • चेहरा धोने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें: अगर प्रोडक्ट को धोना जरूरी है, तो उसे गुनगुने पानी से साफ करें। बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल करने से त्वचा में जलन हो सकती है।
  • मॉइस्चराइजर लगाएं: एक्सफोलिएशन के बाद त्वचा रूखी महसूस हो सकती है। ऐसे में अपने स्किन टाइप के अनुसार मॉइस्चराइजर लगाएं।

हफ्ते में कितनी बार एक्सफोलिएशन करना चाहिए?

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, चेहरे पर हफ्ते में एक या दो बार एक्सफोलिएशन किया जा सकता है। हालांकि, हर व्यक्ति की त्वचा एक जैसी नहीं होती। तैलीय त्वचा और रूखी या संवेदनशील त्वचा वाले लोगों की जरूरत अलग-अलग हो सकती है। इसलिए अपनी त्वचा के अनुसार ही एक्सफोलिएशन करें।

एक्सफोलिएशन करते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • पहले पैच टेस्ट करें: किसी नए एक्सफोलिएंट का इस्तेमाल करने से पहले त्वचा के छोटे से हिस्से पर लगाकर देखें कि उससे कोई परेशानी तो नहीं हो रही है।
  • चेहरे पर बॉडी स्क्रब न लगाएं: शरीर के लिए बने स्क्रब चेहरे की नाजुक त्वचा के लिए सही नहीं होते। इसलिए चेहरे के लिए त्वचा के हिसाब से प्रोडक्ट चुनें।
  • एक साथ कई एक्सफोलिएंट इस्तेमाल न करें: एक साथ कई एक्सफोलिएंट इस्तेमाल करने से त्वचा में जलन और संवेदनशीलता बढ़ सकती है।
  • त्वचा को आराम दें: हर दिन एक्सफोलिएशन करने से बचें। इस्तेमाल के बीच त्वचा को आराम करने का समय दें।
  • मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाएं: एक्सफोलिएशन के बाद मॉइस्चराइजर लगाएं। इसके साथ ही दिन में बाहर जाते समय सनस्क्रीन का इस्तेमाल भी करें।

ध्यान दें, अगर एक्सफोलिएशन के बाद त्वचा में लगातार जलन, लालिमा या रूखापन बना रहता है, तो इसका इस्तेमाल रोक दें और त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें।

डिस्क्लेमर: यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। यह किसी भी मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। त्वचा से जुड़ी परेशानी होने पर त्वचा विशेषज्ञ (डर्मेटोलॉजिस्ट) से सलाह लें।

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Updated on:

27 Oct 2026, 12:38 PM IST

Published on:

Hindi News / Lifestyle News / Skin Exfoliation Tips: त्वचा निखारने से पहले जान लीजिए सही तरीका, वरना कम हो सकता है फायदा

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