गर्दन पर झुर्रियां बढ़ रही हैं? जान लीजिए कारण और बचाव के तरीके भी

रेटिनॉइड्स का इस्तेमाल त्वचा की देखभाल के लिए किया जाता है। ये कोलेजन को बनाने में बढ़ावा देने के साथ ही महीन रेखाओं व झुर्रियों को कम करने में भी मदद कर सकते हैं। ऐसे में इन्हें भी आप अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं। हालांकि, रेटिनॉल जैसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। इसके लिए कम मात्रा और कम स्ट्रेंथ वाले उत्पाद से शुरुआत करना बेहतर हो सकता है। इसे रात में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। शुरुआत में रोजाना इस्तेमाल करने के बजाय स्किन पर दिखने वाले असर के अनुसार इसका इस्तेमाल करें। ध्यान दें, अगर रेटिनॉल लगाने से जलन, लालिमा या ज्यादा रूखापन महसूस हो, तो इसका इस्तेमाल न करें।