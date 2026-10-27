Karwa Chauth पर सास को बाया में क्या दें? कम बजट में भी चुन सकती हैं खास उपहार

Karwa Chauth Baya For Saas: करवा चौथ पर मेहंदी लगाने, व्रत रखने और सोलह शृंगार करके पूजा करने के साथ ही सास को ‘बाया’ (बायना) देने की भी परंपरा है। यह बहू द्वारा अपनी सास को प्यार और सम्मान के साथ दिया जाने वाला एक विशेष उपहार होता है। इस दिन बहुएं अपनी सास को भेंट देकर उनका आशीर्वाद लेती हैं। ऐसे में अगर आप भी सोच रही हैं कि बाया में क्या रखें, तो सास की पसंद, घर की परंपरा और अपने बजट को ध्यान में रखकर एक सुंदर बाया तैयार कर सकती हैं। आइए जानते हैं कि करवा चौथ पर सास को बाया में क्या दे सकती हैं और इसे खास बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।