Karwa Chauth पर सास को बाया में क्या दें? कम बजट में भी चुन सकती हैं खास उपहार

Karwa Chauth के लिया बाया आइडियाज (representative image) image credit gemini
Karwa Chauth Baya For Saas: करवा चौथ पर मेहंदी लगाने, व्रत रखने और सोलह शृंगार करके पूजा करने के साथ ही सास को ‘बाया’ (बायना) देने की भी परंपरा है। यह बहू द्वारा अपनी सास को प्यार और सम्मान के साथ दिया जाने वाला एक विशेष उपहार होता है। इस दिन बहुएं अपनी सास को भेंट देकर उनका आशीर्वाद लेती हैं। ऐसे में अगर आप भी सोच रही हैं कि बाया में क्या रखें, तो सास की पसंद, घर की परंपरा और अपने बजट को ध्यान में रखकर एक सुंदर बाया तैयार कर सकती हैं। आइए जानते हैं कि करवा चौथ पर सास को बाया में क्या दे सकती हैं और इसे खास बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
बाया तैयार करते समय सबसे पहले अपना बजट तय कर लें। इससे सामान चुनने में आसानी होगी।
कम बजट में दें ये उपहार: अगर आप साधारण और उपयोगी चीजें देना चाहती हैं, तो बिंदी, चूड़ियां, मेहंदी, मिठाई, फल या पूजा की छोटी थाली रख सकती हैं। इन चीजों को एक सुंदर टोकरी में सजाकर देने से बाया अच्छा लगेगा।
मध्यम बजट में चुनें ये विकल्प: इस बजट में सूट, साड़ी, शॉल, पर्स या शृंगार का सामान अच्छा विकल्प हो सकता है। सास को जिस तरह के कपड़े और रंग पसंद हैं, उन्हें ध्यान में रखकर खरीदारी करें।
ज्यादा बजट में दें खास उपहार: अगर आप बाया को थोड़ा खास बनाना चाहती हैं, तो उनकी पसंद के अनुसार ज्वेलरी, अच्छी साड़ी, हैंडबैग या घर में इस्तेमाल होने वाली कोई उपयोगी चीज दे सकती हैं।
बाया सजाने के लिए सबसे पहले एक थाली, टोकरी या गिफ्ट बॉक्स चुनें। इसके बाद परिवार में चली आ रही परंपरा के अनुसार सामान रखें। हर परिवार में बाया देने का तरीका अलग हो सकता है, इसलिए सामान चुनते समय घर की रीति का ध्यान रखना अच्छा रहेगा। बाया में आप इन चीजों को शामिल कर सकती हैं।
बाया तैयार करते समय कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। इससे सामान चुनने और तैयारी करने में आसानी होगी।
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