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Karwa Chauth पर सास को बाया में क्या दें? कम बजट में भी चुन सकती हैं खास उपहार

Karwa Chauth 2026: करवा चौथ पर सास को बाया देने के लिए उनकी पसंद के अनुसार साड़ी, शृंगार का सामान, मिठाई या रोजमर्रा में काम आने वाले उपहार चुन सकती हैं। आइए जानते हैं, बाया तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
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भारत

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Priyambada yadav

Updated: 27 Oct 2026, 4:49 PM IST

Karwa Chauth baya for saas (1)

Karwa Chauth के लिया बाया आइडियाज (representative image) image credit gemini

Karwa Chauth Baya For Saas: करवा चौथ पर मेहंदी लगाने, व्रत रखने और सोलह शृंगार करके पूजा करने के साथ ही सास को ‘बाया’ (बायना) देने की भी परंपरा है। यह बहू द्वारा अपनी सास को प्यार और सम्मान के साथ दिया जाने वाला एक विशेष उपहार होता है। इस दिन बहुएं अपनी सास को भेंट देकर उनका आशीर्वाद लेती हैं। ऐसे में अगर आप भी सोच रही हैं कि बाया में क्या रखें, तो सास की पसंद, घर की परंपरा और अपने बजट को ध्यान में रखकर एक सुंदर बाया तैयार कर सकती हैं। आइए जानते हैं कि करवा चौथ पर सास को बाया में क्या दे सकती हैं और इसे खास बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

बजट के हिसाब से ऐसे दें Karwa Chauth Baya

बाया तैयार करते समय सबसे पहले अपना बजट तय कर लें। इससे सामान चुनने में आसानी होगी।

कम बजट में दें ये उपहार: अगर आप साधारण और उपयोगी चीजें देना चाहती हैं, तो बिंदी, चूड़ियां, मेहंदी, मिठाई, फल या पूजा की छोटी थाली रख सकती हैं। इन चीजों को एक सुंदर टोकरी में सजाकर देने से बाया अच्छा लगेगा।

मध्यम बजट में चुनें ये विकल्प: इस बजट में सूट, साड़ी, शॉल, पर्स या शृंगार का सामान अच्छा विकल्प हो सकता है। सास को जिस तरह के कपड़े और रंग पसंद हैं, उन्हें ध्यान में रखकर खरीदारी करें।

ज्यादा बजट में दें खास उपहार: अगर आप बाया को थोड़ा खास बनाना चाहती हैं, तो उनकी पसंद के अनुसार ज्वेलरी, अच्छी साड़ी, हैंडबैग या घर में इस्तेमाल होने वाली कोई उपयोगी चीज दे सकती हैं।

Karwa Chauth Baya में क्या-क्या शामिल करें

बाया सजाने के लिए सबसे पहले एक थाली, टोकरी या गिफ्ट बॉक्स चुनें। इसके बाद परिवार में चली आ रही परंपरा के अनुसार सामान रखें। हर परिवार में बाया देने का तरीका अलग हो सकता है, इसलिए सामान चुनते समय घर की रीति का ध्यान रखना अच्छा रहेगा। बाया में आप इन चीजों को शामिल कर सकती हैं।

  • कपड़े: साड़ी, सूट या शॉल।
  • शृंगार का सामान: बिंदी, चूड़ियां, सिंदूर, मेहंदी और जरूरत के अनुसार अन्य सामान।
  • मिठाई और फल: सास की पसंद की मिठाई और ताजे फल।
  • पूजा की सामग्री: पूजा की थाली या परिवार की परंपरा के अनुसार जरूरी सामग्री।
  • उपयोगी गिफ्ट : पर्स, ज्वेलरी बॉक्स या घर में काम आने वाली कोई चीज।

Karwa Chauth Baya तैयार करते समय इन बातों का रखें ध्यान

बाया तैयार करते समय कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। इससे सामान चुनने और तैयारी करने में आसानी होगी।

  • परिवार की परंपरा जानें: सबसे पहले पता कर लें कि आपके घर में बाया देने की क्या रीति है और उसमें कौन-सी चीजें रखी जाती हैं।
  • सास की पसंद को प्राथमिकता दें: कपड़े, शृंगार या कोई उपयोगी उपहार चुनते समय उनकी पसंद का ध्यान रखें।
  • बजट तय रखें: बाया को खास बनाने के लिए बहुत अधिक खर्च करना जरूरी नहीं है। अपनी सुविधा के अनुसार सामान चुनें।
  • सामान की गुणवत्ता देखें: मिठाई और फल ताजे हों, जबकि कपड़े और दूसरी चीजें अच्छी स्थिति में हों।
  • तैयारी पहले कर लें: त्योहार के दिन जल्दबाजी से बचने के लिए एक दिन पहले ही सामान की खरीदारी और पैकिंग पूरी कर लें।

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Updated on:

27 Oct 2026, 4:49 PM IST

Published on:

Hindi News / Lifestyle News / Karwa Chauth पर सास को बाया में क्या दें? कम बजट में भी चुन सकती हैं खास उपहार

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