उम्र से पहले चेहरे और हाथों पर दिखने लगी हैं झुर्रियां? उम्र के अलावा ये वजहें भी हो सकती हैं जिम्मेदार

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, धूप से स्किन इलास्टिन में हुआ नुकसान क्रेपी स्किन की सबसे बडी वजह है। सूरज की यूवी किरणें स्किन के इलास्टिन को कमजोर कर देती हैं, जो स्किन को खिंचने के बाद वापस अपनी जगह लाते हैं। बार-बार धूप लगने पर ये इलास्टिन खुद को ठीक करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा 40 की उम्र के बाद, वजन का बहुत ज्यादा बढना-घटना, रूखी स्किन, कुछ दवाइयां, टैनिंग बेड का इस्तेमाल, धूम्रपान, शराब, नींद की कमी, तनाव और खराब हवा जैसी वजहें भी हो सकती हैं।