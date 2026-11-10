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कान का मैल साफ करने के लिए कॉटन बड्स इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? जानें, कब डॉक्टर के पास जाएं

Ear Cleaning Tips: कान के मैल को बार-बार साफ करना क्या नुकसानदायक हो सकता है। आइए जानते हैं, कान का मैल निकालने के गलत तरीके कौन से हैं और किन लक्षणों में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
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भारत

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Priyambada yadav

Updated: 10 Nov 2026, 2:27 PM IST

Ear Wax Removal Tips

कान साफ करने के लिए Wax Removal Tips (Representative Image) Image Credit Magnific

Ear Wax Removal Tips: कुछ लोग नहाने के बाद या खाली समय में इयरबड, लकड़ी, चाबी जैसी किसी भी चीज से कान की सफाई करते रहते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि कान का मैल गंदगी है और उसे हटाना जरूरी है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आइए जानते हैं कि कान का मैल असल में क्या है, इसे साफ करना चाहिए या नहीं और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए।

कान का मैल है क्या, और क्या यह गंदगी है?

कान के मैल को मेडिकल भाषा में सेरुमेन (cerumen) कहते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, कान का मैल गंदगी नहीं है, बल्कि यह कान की प्राकृतिक सुरक्षा का हिस्सा है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं, जो कान को संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह धूल और बालों जैसे बाहरी कणों से भी कान की सुरक्षा करता है।

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मैल जमने के आम कारण क्या-क्या होते हैं?

कान में मैल जमने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें कॉटन बड्स या कोई भी चीज कान में डालना शामिल है। इससे मैल बाहर आने के बजाय अंदर की ओर धकेल दिया जाता है। इसके अलावा ईयरफोन, ईयरबड्स या हियरिंग एड का लंबे समय तक इस्तेमाल, कान की नली का संकरा या टेढ़ा होना, मैल का ज्यादा बनना और उम्र के साथ मैल का ज्यादा सूखा और सख्त हो जाना जैसे कारण भी हो सकते हैं।

कान में मैल जम गया है, इसका पता कैसे लगाएं?

कान में मैल जमने पर कान भरा-भरा या बंद-सा लग सकता है। सुनाई कम पड़ सकती है या आवाजें दबी हुई लग सकती हैं। इसके अलावा कान में हल्का दर्द या खुजली, कान में सीटी या घंटी जैसी आवाज और कभी-कभी चक्कर जैसा महसूस होना भी हो सकता है। ध्यान रहे, ऐसे लक्षण कान के संक्रमण में भी हो सकते हैं, इसलिए हर बार इसे सिर्फ मैल मान लेना सही नहीं है।

कान का मैल साफ करने के लिए ये गलतियां न करें

  • कॉटन बड्स, माचिस की तीली, पिन या चाबी जैसी किसी भी चीज से कान में जमे मैल को निकालने की कोशिश न करें। ऐसा करने से मैल बाहर आने के बजाय अक्सर और अंदर चला जाता है। इससे कान की नली में खरोंच, संक्रमण या कान के परदे में चोट जैसी परेशानी हो सकती है।
  • ईयर कैंडलिंग, यानी कान में मोमबत्ती जलाकर सफाई करने का तरीका, घर पर न आजमाएं। इसके असरदार होने का कोई भरोसेमंद सबूत नहीं है, और इससे जलने का खतरा रहता है।
  • सड़क किनारे या बिना प्रशिक्षण वाले लोगों से सफाई करवाने से परहेज करें। गंदे या नुकीले औज़ार से कान को नुकसान हो सकता है।
  • सरसों का तेल, लहसुन का तेल जैसे घरेलू नुस्खे कान में न इस्तेमाल करें।

कान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन बातों का ध्यान रखें

  • कान के बाहरी हिस्से को नहाते समय मुलायम कपड़े से पोंछ लें, कान के अंदर कुछ न डालें।
  • दूसरे के ईयरफोन को साफ करके ही इस्तेमाल करें और उनका इस्तेमाल सीमित रखें।
  • तेज आवाज में लंबे समय तक संगीत न सुनें।
  • कान में खुजली हो तो उसे कुरेदने के बजाय डॉक्टर को दिखाएं।

कान को डॉक्टर से कब दिखाना चाहिए?

कान में तेज या लगातार दर्द होना, कान से पानी, पस या खून आना, अचानक सुनाई देना कम होना या बंद हो जाना, चक्कर आना या संतुलन बिगड़ना, बुखार के साथ कान में परेशानी महसूस होना, कान में लगातार घंटी या सीटी जैसी आवाज आना, कान के पीछे सूजन या चेहरे में कमजोरी महसूस होना, घरेलू तरीके आजमाने के बाद परेशानी बढ़ जाना या बार-बार मैल जमने जैसी स्थितियों में से कोई भी दिखाई दे, तो बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

डिस्क्लेमर: यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों के आधार पर लिखा गया है। कान से जुड़ी कोई भी समस्या होने पर घरेलू उपचार करने के बजाय योग्य चिकित्सक से परामर्श लें।

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