कान का मैल साफ करने के लिए कॉटन बड्स इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? जानें, कब डॉक्टर के पास जाएं

कान में तेज या लगातार दर्द होना, कान से पानी, पस या खून आना, अचानक सुनाई देना कम होना या बंद हो जाना, चक्कर आना या संतुलन बिगड़ना, बुखार के साथ कान में परेशानी महसूस होना, कान में लगातार घंटी या सीटी जैसी आवाज आना, कान के पीछे सूजन या चेहरे में कमजोरी महसूस होना, घरेलू तरीके आजमाने के बाद परेशानी बढ़ जाना या बार-बार मैल जमने जैसी स्थितियों में से कोई भी दिखाई दे, तो बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।