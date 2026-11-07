Diwali 2026 पर अपनों को Wishes, Messages, Captions, Images और Videos भेजकर कहें हैप्पी दिवाली

Happy Diwali Wishes (Representative Image) Image Credit Magnific
100+ Diwali Wishes, Images and Shayari in Hindi: दिवाली के शुभ अवसर पर लोग घर की सफाई, सजावट, पूजा और तरह-तरह के पकवान बनाने और खाने के साथ ही दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को शुभकामनाएं भी देते हैं। ऐसे में अगर आप भी इस दिवाली अपनों को विश करना चाहते हैं, तो यहां दिए गए शुभकामना संदेश सोशल मीडिया के जरिए भेज सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं। यहां हिंदी और अंग्रेजी में दिवाली विशेज, इंस्टाग्राम कैप्शन और दोस्तों, परिवार के साथ ही बॉस और कलीग्स के लिए भी शुभकामना संदेश शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा आप यहां से व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम और फेसबुक पोस्ट के लिए कैप्शन और दिवाली के खास वीडियो भी चुन सकते हैं।
1. दीपों की चमक से आपके जीवन में नई उमंग भर जाए,
हर मुश्किल दूर हो और खुशियों की बहार आ जाए,
आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
2. गणेश-लक्ष्मी का हो घर में वास,
बांटें खुशियां, रहे अपनों का साथ,
भगवान राम को करके याद,
दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं
3. ना हो घर अंधेरों से भरा,
ना हो मन किसी चिंता से डरा।
इस दिवाली पर हो हर सपना पूरा,
आपका जीवन हो दीपों दीपों जैसा रोशन और खुशियों से भरा हुआ!
4. दीपों का ये पावन त्योहार,
आपके लिए लाए खुशियां हजार,
लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार,
हमारी शुभकामनाएं करे स्वीकार
Happy Diwali 2026
5. लक्ष्मी जी बसे आपके घर में,
सुख-समृद्धि मिले जीवन भर में,
दुख-दर्द सब भूल जाएं आप,
खुशियां छा जाए हर पहर में।
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
6. धन की वर्षा हो इतनी कि
हर जगह आपका नाम हो
दिन रात आपको व्यापार में लाभ हो
यही शुभकामना है हमारी
ये दीवाली आपके लिए बहुत खास हो
हैप्पी दीवाली 2026
7. घर-घर हो खुशहाली
हर कोई मनाए दिवाली
गले मिलकर सबको कहो
दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं
8. हर आंगन में खुशियों के दीप जलते रहें,
आपके जीवन में सपनों के फूल खिलते रहें,
ये दिवाली आपके लिए यादगार बन जाए
दिवाली की शुभकामनाएं
9. रोशन हो दीपक और सारा जग जगमगाए
लेकर साथ सीता जी को राम जी हैं आए
हर शहर सजा है ऐसे जैसे अयोध्या हो
आओ हर द्वार, हर गली, हर मोड़ पर हम दीप जलाएं
दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं
10. दीपों से रोशन हर रास्ता बनाओ,
दिल में नई उमंगों का दीप जलाओ,
हर गम को पीछे छोड़ दो अब,
इस दिवाली को मुस्कुराहटों से सजाओ।
11. आसमान है रोशन पटाखों की रोशनी से,
खुशी का मौसम है चारों दिशाओं में,
आई दीपावली ढेर सारा प्यार लाई,
हर एक घर में चमक की मस्ती छाई!
दिवाली की शुभकामनाएं
12. रोशनी का हर कतरा आपके नाम हो जाए,
जीवन का हर पल खुशियों के पैगाम हो जाए,
आपकी दिवाली मंगलमय और शानदार हो जाए
13. गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है,
सितारों ने गगन से पैगाम भेजा है,
मुबारक हो आपको ये दिवाली,
हमने तह दिल से ये पैगाम भेजा है
दीपावली की शुभकामनाएं
14. आंगन में रंगोली बनाएं
घर के द्वार पर दीये जलाएं
सुख-समृद्धि आपके घर को आए
आपको दीवाली की शुभकामनाएं
15. सजाओ घर को दीपों से प्यारे,
महक उठे दिल सपनों के सहारे,
आओ मनाएं यह दिवाली ऐसी,
जगमग हों दुनिया तुम्हारी।
हैप्पी दिवाली।
16. धन की वर्षा हो इतनी कि
हर जगह आपका नाम हो
दिन रात आपको व्यापार में लाभ हो
यही शुभकामना है हमारी
ये दीवाली आपके लिए बहुत खास हो
हैप्पी दीवाली 2026
17. मां लक्ष्मी आपके घर सुख और समृद्धि बरसाएं,
गणेश जी आपके जीवन से हर तकलीफ मिटाएं,
दीपावली पर खुशियां आपके कदम चूम जाएं
18. दीपों का ये पावन पर्व
आपके लिए लाए खुशियां हजार
लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार
हमारी शुभकामनाएं करे स्वीकार
हैप्पी दीवाली 2026
19. दीपक की रोशनी, पटाखों की आवाज
सूरज की किरणें, खुशियों की बौछार
चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार
मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार!
Happy Diwali 2026
20. जगमगाएं दीपक हर द्वार,
सजे रंगोली, महके प्यार।
खुशियों का हो हर पल त्योहार,
दिवाली 2026 हो आपके लिए बेहद शानदार
21. दीप जगमगाते रहें
सबके घर झिलमिलाते रहें
साथ हों सब अपने
सब यूं ही मुस्कुराते रहें
दीवाली की शुभकामनाएं
22. नए सपनों को नई उड़ान मिल जाए,
आपकी मेहनत को सफलता की पहचान मिल जाए,
इस दिवाली जीवन में खुशियों का आसमान मिल जाए
23. सुख और समृद्धि आपके आंगन में झिलमिलाएं
दीपक अमन के चारों दिशाओं में जगमगाएं
खुशियां आपके द्वार पर आकर खुशी मनाएं
दीपावली पर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं
24. दीपक की रोशनी से हर अंधेरा मिट जाए,
आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान सज जाए,
ये त्योहार आपके लिए ढेरों खुशियां ले आए
25. दीपों का ये पावन पर्व
आपके लिए लाए खुशियां हजार
लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार
हमारी शुभकामनाएं करे स्वीकार
हैप्पी दीवाली 2026
26. हर दम खुशियां हो साथ,
कभी दामन न हो खाली,
हम सबकी तरफ से,
विश यू हैप्पी दिवाली
27. जब दीप जलें, तो मन भी जले,
बुराइयां अंदर की खुद से टले।
दिवाली 2026 हो आत्मा के उजाले की मिसाल
28. रिश्तों में मिठास और दिलों में प्यार रहे,
आपके घर में खुशियों का हर दिन त्योहार रहे,
दीपावली आपके जीवन को रोशन करती रहे
29. खुशियों का पर्व है दिवाली
मस्ती की फुहार है दिवाली
लक्ष्मी पूजन का दिन है दिवाली
अपनों का प्यार है दिवाली!
दिवाली की हार्दिक बधाई
30. दीपों से रोशन हर रास्ता बनाओ,
दिल में नई उमंगों का दीप जलाओ,
हर गम को पीछे छोड़ दो अब,
इस दिवाली को मुस्कुराहटों से सजाओ।
31. दीपों से रोशन हो तुम्हारी दुनिया
खुशियों से भरा रहे हर दिन तुम्हारा
मेरे जीवन की सबसे प्यारी हो तुम
हैप्पी दिवाली मेरी हमसफर!
32. हर दीप में तुम्हारी मुस्कान हो
हर खुशी में तुम्हारा नाम हो
साथ हमारा यूं ही बना रहे
हर दिवाली प्यार के नाम हो
दीपावली की शुभकामनाएं!
33. रोशनी से सजे तुम्हारे सपने
खुशियों से भरे जीवन के अपने
हर जन्म में साथ तुम्हारा मिले
बस इतनी सी दुआ है रब से
हैप्पी दिवाली मेरी प्यारी पत्नी!
34. घर में खुशियों की बहार रहे
चेहरे पर तुम्हारी मुस्कान रहे
हमारा प्यार यूं ही बना रहे
हर दिवाली यादगार रहे
शुभ दीपावली!
35. चांद सितारों सी चमकती रहो
हर पल यूं ही हंसती रहो
जीवन में खुशियां आती रहें
हमारी जोड़ी यूं ही बनी रहे
मेरी जान, तुम्हें दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं!
36. दीपों से रोशन हो आपका हर दिन
खुशियों से महके आपका जीवन
साथ आपका यूं ही बना रहे
हर दिवाली प्यार से सजी रहे
हैप्पी दिवाली मेरे प्यारे पति!
37. हर दीप में खुशियों की रोशनी हो
हर ख्वाब में आपकी खुशी हो
हमारा साथ यूं ही बना रहे
जीवन में प्यार की मिठास बनी रहे
दीपावली की शुभकामनाएं!
38. चांद की तरह चमकता रहे आपका नाम
हर कदम पर मिले आपको मुकाम
आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे
हमारी जोड़ी हमेशा सलामत रहे
हैप्पी दिवाली मेरे हमसफर!
39. खुशियों से भरा रहे आपका संसार
बना रहे यूं ही हमारा प्यार
हर मुश्किल आसान हो जाए
आपका हर सपना पूरा हो जाए
शुभ दीपावली मेरे जीवनसाथी!
40. दीप जलें तो रोशन हो आपका जहां
खुशियों से भरा रहे अपना आशियां
हर जन्म में आपका साथ मिले
बस यही दुआ है मेरी
अपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं!
41. दीपावली आए तो दीप जलाएं,
धूम धड़ाका, छोड़ा पटाखा,
जली फुलझड़ियां सबको भाए
दीपावली की शुभकामनाएं!
Happy Diwali 2026
42. लक्ष्मी मां का आशीर्वाद मिले
घर में सुख-समृद्धि और
खुशियां ही खुशियां रहें
हैप्पी दिवाली 2026
43. तेल की बाती सी जलती रहे उम्मीद,
हर दीप में बस जाए नई प्रीत,
इस दिवाली हर गम हो रुखसत,
और जीवन में आए बस संगीत।
44. आपके सपनों को हकीकत का रंग मिले,
हर कदम पर अपनों का साथ और संग मिले,
दीपावली पर खुशियों का अनमोल उपहार मिले
45. दीपक जले तो आपके अरमान भी जगमगाएं,
खुशियां आए तो कभी लौटकर न जाएं,
आपकी दिवाली प्रेम और उल्लास से भर जाए
46. जीवन की राहों में उजाला बना रहे,
हर अपने का साथ और भरोसा बना रहे,
आपके घर खुशियों का बसेरा बना रहे
आपकी दिवाली बहुत शुभ हो।
47. जब दीपक मुस्कुराए तो समझो लक्ष्मी आई है
जब दिल खुश हो जाए तो समझो दिवाली आई है
दीवाली की शुभकामनाएं
48. दिवाली आई खुशियां लाई,
मिठाइयां और हंसी की रेखा लाई,
हर मन में उमंग जगाई,
शुभ दीपावली की बधाई!
49. पल-पल से बनता है एहसास,
एहसास से बनता है विश्वास,
विश्वास से बनते हैं रिश्ते,
और रिश्ते से बनता है कोई खास!!
आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
50. लक्ष्मी माता का हो आशीर्वाद,
गणेश जी का हो सदा साथ।
दीयों की रोशनी से हो उजियारा,
दिवाली 2026 लाए खुशियों का किनारा!
51. हर दीया आपके जीवन में नई उम्मीद जगाए,
दिवाली आपके लिए ढेरों खुशियां लाए। शुभ दीपावली!
52. मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे,
आपके घर में सुख-समृद्धि सदा रहे। शुभ दीपावली!
53. मिट जाएं सारे गम और खिल उठे मुस्कान,
खुशियों से रोशन हो आपका जहान। शुभ दीपावली!
54. इस दिवाली बस इतनी सी दुआ है,
आपका हर आने वाला कल आज से बेहतर हो। शुभ दीपावली!
55. दूरियां चाहे कितनी भी हों,
दिलों का उजाला कभी कम न हो। शुभ दीपावली!
56. Diwali ke diye aapki life ko khushiyon se roshan karein. Aapko aur aapke parivaar ko Happy Diwali!
57. Maa Lakshmi ki kripa aap par hamesha bani rahe aur aapke ghar mein sukh-samriddhi aaye. Happy Diwali!
58. Is Diwali aapki har wish poori ho aur life mein khushiyon ki bahaar aaye. Shubh Deepawali!
59. Har taraf roshni ho, chehre par smile ho aur apno ka saath ho. Aapko Diwali ki dher saari wishes!
60. Aapki life mein happiness, success aur prosperity hamesha bani rahe. Wishing you a very Happy Diwali!
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66. रोशनी का त्योहार है, खुशियों की बहार है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं! 🪔✨ #HappyDiwali
67. दीपों की चमक और अपनों का प्यार, यही है दिवाली का असली त्योहार। ❤️🪔 #Diwali2026
68. हर घर में खुशियां हों, हर चेहरे पर मुस्कान हो। शुभ दीपावली! ✨ #DiwaliVibes
69. दीयों की रोशनी से आपका जीवन जगमगाता रहे और खुशियों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। 🪔💫 #HappyDiwali
70. मिठाइयों की मिठास, अपनों का साथ और दीपों की सौगात। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी बधाइयां! ❤️🎉 #ShubhDeepawali
71. May your life shine as bright as the Diwali lights. 🪔✨
72. Let the lights of Diwali fill your heart with happiness and love. ❤️
73. Sparkle brighter, smile bigger, and celebrate the magic of Diwali! ✨
74. May this Diwali bring endless joy, peace, and prosperity to your home. 🪔
75. Lighting up lives, spreading smiles, and creating beautiful memories. Happy Diwali! ❤️
76. दिवाली के इस शुभ अवसर पर आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।
आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। 🪔
77. मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आपका घर खुशियों से भरा रहे। शुभ दीपावली!
78. रोशनी का यह त्योहार आपके जीवन से हर दुख दूर करे और खुशियों के नए रास्ते खोले।
आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।
79. आपके जीवन में हमेशा खुशियों के दीप जलते रहें और हर दिन नई उम्मीद लेकर आए। हैप्पी दिवाली!
80. इस दिवाली आपके घर में सुख, शांति और प्यार का वास हो।
आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की बहुत-बहुत बधाई। ✨
81. आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन हमेशा खुशियों और सफलता से भरा रहे।
82. इस दिवाली आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो। आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। शुभ दीपावली सर!
83. दीपों का यह त्योहार आपके जीवन में नई खुशियां और सफलता लेकर आए। आपको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत-बहुत बधाई।
84. आपके जीवन का हर दिन दिवाली की तरह रोशन रहे और आप हमेशा तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुएं। हैप्पी दिवाली सर!
85. इस शुभ अवसर पर ईश्वर से आपके अच्छे स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की कामना करता हूं। आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।
86. दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं! मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। 🪔
87. इस दिवाली आपके घर में खुशियों की रोशनी और जीवन में सफलता की चमक बनी रहे। हैप्पी दिवाली!
88. आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका हर दिन खुशियों से भरा हो और आने वाला समय आपके लिए नई उम्मीदें लेकर आए।
89. रोशनी का यह त्योहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आपको और आपके परिवार को शुभ दीपावली!
90. इस दिवाली खूब मिठाइयां खाएं, खुशियां मनाएं और अपनी मुस्कान से हर किसी का दिन खास बनाएं। हैप्पी दिवाली! ✨
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96. दीपों की रोशनी आपके जीवन को खुशियों से भर दे और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। शुभ दीपावली!
97. इस दिवाली आपके जीवन में खुशियों की नई शुरुआत हो और हर सपना पूरा हो। आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। 🪔
98. खुशियों के दीप जलाएं और प्यार के रंगों से जिंदगी सजाएं। आपको और आपके परिवार को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ❤️
99. रोशनी का यह त्योहार आपके जीवन से सभी परेशानियां दूर करे और नई उम्मीदों का उजाला लेकर आए।
100. दिवाली के इस खास मौके पर आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हैप्पी दिवाली! ✨
101. दीपावली का हर पल आपके लिए खास हो और आने वाला साल खुशियों से भरा हो। आपको शुभ दीपावली!
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