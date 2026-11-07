दिवाली पर पालतू जानवरों का कैसे रखें ध्यान? पटाखों के शोर से लेकर खानपान तक जानें जरूरी बातें

Pet Safety Tips: दिवाली के पास आते ही चारों तरफ रोशनी और आतिशबाजी का माहौल दिखाई देने लगता है। लोग इस त्योहार का आनंद उठाते हैं, लेकिन कुत्तों, बिल्लियों और दूसरे जानवरों के लिए पटाखों की तेज आवाज, अचानक होने वाली रोशनी और धुएं के कारण यह समय मुश्किल हो सकता है। ऐसे में रोशनी का त्योहार दिवाली मनाते समय बेजुबान जानवरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है। आइए जानते हैं कि घर में डॉग, कैट या किसी दूसरे पालतू जानवर के साथ ही आसपास के जानवरों को पटाखों के शोर से होने वाली परेशानी से बचाने के लिए क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।