Dhanteras पर ज्वेलरी खरीदने का है प्लान? बजट से लेकर हॉलमार्क और मेकिंग चार्ज तक, इन बातों का रखें ध्यान।

अगर धनतेरस पर सोने या चांदी की ज्वेलरी खरीदने के लिए आपका बजट नहीं है, लेकिन आप ऐसी ज्वेलरी खरीदना चाहती हैं, जिसका रोजाना इस्तेमाल कर सकें और बाद में बदलवाने पर कुछ पैसे भी मिल जाएं, तो किसी अच्छे स्टोर से आर्टिफिशियल और ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी खरीद सकती हैं। इनकी खासियत है कि कम कीमत में आपको कई तरह के डिजाइन मिल जाते हैं। इन्हें अलग-अलग आउटफिट के साथ मैच करके कई नए लुक भी तैयार किए जा सकते हैं। साथ ही, बाद में इन्हें बदलवाकर एक्सचेंज के रूप में पैसे या कुछ और पैसे लगाकर इसके बदले दूसरी ज्वेलरी भी ले सकती हैं। अगर आप इस धनतेरस ऐसी ज्वेलरी खरीदने की सोच रही हैं, तो रोजाना इस्तेमाल के लिए ऑक्सीडाइज्ड झुमके, ऑक्सीडाइज्ड नेकलेस सेट, अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी और एंटी-टार्निश ज्वेलरी खरीद सकती हैं।