Diwali Party को बनाना है खास? मेन्यू में शामिल करें स्नैक्स, चाट और मॉकटेल से लेकर ये टेस्टी और हेल्दी डिशेज

पार्टी के समय के हिसाब से मेन्यू तय करने के बाद यह फाइनल करें कि आपको कौन-कौन सी डिशेज बनानी हैं। डिशेज चुनते समय कोशिश करें कि ऐसी चीजें शामिल हों, जिन्हें बनाना और सर्व करना आसान हो। साथ ही, वे खाने में टेस्टी भी हों और मेहमानों का पेट भी भर सकें।इसके लिए पहले से खरीदारी कर लें और चटनी, डिप व सॉस जैसी चीजें बनाकर फ्रिज में रख दें। जो चीजें फ्रेश बनाकर सर्व करने में अच्छी लगती हैं, उनकी तैयारी भी पहले से कर लें, ताकि पार्टी वाले दिन ज्यादा भागदौड़ न करनी पड़े। कोशिश करें कि मेन्यू में ऐसी चीजें हों, जिन्हें खाने के लिए मेहमानों को बार-बार प्लेट या चम्मच की जरूरत न पड़े। इसके लिए छोटे साइज के स्नैक्स और फिंगर फूड अच्छे रहते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि सभी डिशेज एक जैसी न हों। अगर आपने पहले से तला हुआ स्नैक रखा है, तो बाकी ऑप्शन में बेक्ड या फ्रेश फूड शामिल करें। इससे मेन्यू में वैरायटी बनी रहेगी और मेहमानों को खाने के कई विकल्प मिलेंगे।