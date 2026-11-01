दिवाली पर घर को बनाना है खास? मेन गेट से लेकर बालकनी और पूजा घर तक सजाने के लिए अपनाएं ये डेकोरेशन आइडियाज

घर को सजाने के लिए हर बार बाजार से नया सामान खरीदना जरूरी नहीं है। घर में रखी पुरानी चीजों से भी घर को सजाया जा सकता है। इसके लिए आप पुरानी कांच की बोतलों को साफ करके उनमें छोटी लाइट्स लगा सकते है। इसके बाद इसे घर के किसी कोने के लिए सुंदर सजावटी लैंप के तरह इस्तेमाल कर सकते है। पुराने कपड़ों से तोरण या बंदनवार बना सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के गत्ते पर रंगीन कागज लगाकर सजावटी लालटेन और वॉल हैंगिंग बना सकते हैं। वहीं स्टोर रुम में रखे पुराने मिट्टी के दीयों को साफ करके रंगों से सजाएं और दोबारा इस्तेमाल करें। ऐसी छोटी-छोटी टिप्स को फॉलो कर के कम खर्च में भी घर को नया लुक देने के साथ ही पुरानी चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है।