Diwali Cleaning Tips: घर की सफाई से लेकर सजावट तक, दिवाली की तैयारी में काम आएंगे ये टिप्स

घर की सफाई पूरी होने के बाद सजावट की तैयारी शुरू करें। सजावट करते समय ध्यान रखें कि घर सुंदर दिखने के साथ सुरक्षित और व्यवस्थित भी रहे। इसके लिए लिविंग रूम को सजाते समय सोफे पर साफ और रंगीन कुशन कवर लगाएं। सेंटर टेबल पर फूलों का गुलदस्ता रखें या किसी बड़े बर्तन में पानी भरकर उसमें फूलों की पंखुड़ियां और फ्लोटिंग कैंडल रख दें। दीवारों और खिड़कियों के आसपास फेयरी लाइट्स लगाएं। वहीं, बेडरूम को नया लुक देने के लिए साफ और सुंदर बेडशीट और तकियों के कवर लगाएं। कमरे में हल्के रंगों की लाइट्स या छोटे सजावटी सामान का इस्तेमाल करें। ड्रेसिंग टेबल और बेडसाइड टेबल को व्यवस्थित रखें। इसके बाद किचन को साफ और व्यवस्थित करें, ताकि पूजा के लिए प्रसाद और भोग तैयार करने में आसानी हो। आखिर में मुख्य दरवाजे और बालकनी को सजाएं। दरवाजे पर फूलों का तोरण लगाने के साथ ही मेन गेट के पास रंगोली बनाएं और बालकनी में गमलों और लाइट्स से सजावट करें। लेकिन ध्यान दें कि बिजली की झालर लगाते समय तारों और प्लग की स्थिति जरूर जांच लें। खराब या कटे हुए तारों का इस्तेमाल न करें।