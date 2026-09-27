वॉशिंग मशीन की सफाई करते समय डिटर्जेंट ट्रे, रबर सील और फिल्टर के साथ इन चीजों का भी रखें ध्यान

Washing Machine Care Tips (Representative Image) Image Credit Magnific
Washing Machine Cleaning Tips: वॉशिंग मशीन में रोज कपड़े धोने के बाद भी कई लोग इसकी सफाई पर ध्यान नहीं देते। कपड़ों से निकलने वाली गंदगी, डिटर्जेंट के बचे हुए निशान और नमी धीरे धीरे मशीन के अलग अलग हिस्सों में जमा हो सकती है। लंबे समय तक सफाई न करने पर मशीन से बदबू आने लग सकती है और कपड़े धोते समय भी परेशानी हो सकती है। इसलिए वॉशिंग मशीन की सफाई करते समय कुछ छोटी छोटी गलतियों से बचना जरूरी है। आइए जानते हैं मशीन साफ करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
डिटर्जेंट और फैब्रिक सॉफ्टनर डालने वाली ट्रे में समय के साथ साबुन और दूसरे पदार्थों की परत जम सकती है। अगर इसे लंबे समय तक साफ न किया जाए, तो गंदगी बढ़ती जाती है और डिटर्जेंट के अवशेष भी जमा हो सकते हैं। इसलिए ट्रे को समय समय पर निकालकर पानी से साफ करें। जरूरत हो तो ब्रश की मदद से जमा गंदगी हटा दें और वापस लगाने से पहले इसे अच्छी तरह सुखा लें।
कई लोगों को लगता है कि ज्यादा डिटर्जेंट डालने से कपड़े ज्यादा साफ होंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट इस्तेमाल करने पर बचे हुए डिटर्जेंट मशीन के अंदर और ट्रे में जमा हो सकते हैं। इससे बदबू की समस्या भी हो सकती है। इसलिए कपड़ों की मात्रा और मशीन के निर्देश के हिसाब से ही डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें।
फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में दरवाजे के आसपास रबर की सील लगी होती है। इसके अंदर पानी, कपड़ों के छोटे रेशे और गंदगी जमा हो सकती है। सफाई करते समय रबर को हल्का पीछे करके अंदर का हिस्सा भी कपड़े से साफ करें। इसके बाद बची हुई नमी को सूखे कपड़े से पोंछ दें।
अगर आपकी वॉशिंग मशीन में फिल्टर दिया गया है, तो उसकी सफाई को लंबे समय तक न टालें। फिल्टर में कपड़ों से निकली गंदगी और छोटे कण जमा हो सकते हैं। इसे साफ करने से पहले अपनी मशीन के मैनुअल में दिया तरीका जरूर देखें, क्योंकि हर मशीन में फिल्टर की जगह और उसे साफ करने का तरीका अलग हो सकता है।
सिर्फ मशीन के बाहर से कपड़ा पोंछना ही काफी नहीं है। मशीन के अंदर भी समय समय पर सफाई की जरूरत होती है। अगर आपकी मशीन में ड्रम क्लीन या क्लीन वॉश जैसा फीचर दिया गया है, तो उसे मशीन के निर्देश के मुताबिक इस्तेमाल करें। इससे ड्रम के अंदर जमा गंदगी और अवशेष को साफ करने में मदद मिल सकती है।
कपड़े धुलने के बाद उन्हें लंबे समय तक मशीन के अंदर छोड़ने से बचें। गीले कपड़ों और मशीन के अंदर की नमी से बदबू आने की समस्या हो सकती है। इसलिए वॉश पूरा होने के बाद कपड़ों को जल्द निकाल लें। फ्रंट लोड मशीन में कपड़े निकालने के बाद दरवाजे को कुछ समय खुला रखने से अंदर की नमी सूखने में मदद मिल सकती है।
मशीन की सफाई करने के बाद डिटर्जेंट ट्रे, रबर सील और दूसरे हिस्सों में पानी या नमी जमा न रहने दें। जरूरत हो तो इन हिस्सों को सूखे कपड़े से पोंछ दें। मशीन के अंदर हवा लगने देने से भी नमी कम करने में मदद मिल सकती है।
टॉप लोड और फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की बनावट अलग होती है। इसी तरह हर मॉडल में फिल्टर और क्लीनिंग फीचर भी एक जैसे नहीं होते। इसलिए किसी भी हिस्से को साफ करने से पहले मशीन के मैनुअल में दिए निर्देश जरूर देखें। खासकर फिल्टर या अंदरूनी हिस्सों को बिना जानकारी के खोलने या साफ करने से बचें।
वॉशिंग मशीन की सफाई सिर्फ तब न करें जब उसमें बदबू आने लगे या गंदगी साफ दिखाई देने लगे। डिटर्जेंट ट्रे, फिल्टर और दूसरे साफ किए जा सकने वाले हिस्सों की समय समय पर सफाई करते रहें। मशीन को कितनी बार साफ करना चाहिए, यह उसके इस्तेमाल और मॉडल पर निर्भर करता है। इसलिए सफाई के लिए मशीन के मैनुअल में दिए निर्देशों को प्राथमिकता दें।
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