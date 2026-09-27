27 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

वॉशिंग मशीन की सफाई करते समय डिटर्जेंट ट्रे, रबर सील और फिल्टर के साथ इन चीजों का भी रखें ध्यान

Washing Machine Care Tips: वॉशिंग मशीन की सही देखभाल से उसकी सफाई और काम करने की क्षमता बेहतर बनी रह सकती है। आइए जानते हैं मशीन साफ करते समय किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Sep 27, 2026

Washing Machine Cleaning, Washing Machine Cleaning Tips

Washing Machine Care Tips (Representative Image) Image Credit Magnific

Washing Machine Cleaning Tips: वॉशिंग मशीन में रोज कपड़े धोने के बाद भी कई लोग इसकी सफाई पर ध्यान नहीं देते। कपड़ों से निकलने वाली गंदगी, डिटर्जेंट के बचे हुए निशान और नमी धीरे धीरे मशीन के अलग अलग हिस्सों में जमा हो सकती है। लंबे समय तक सफाई न करने पर मशीन से बदबू आने लग सकती है और कपड़े धोते समय भी परेशानी हो सकती है। इसलिए वॉशिंग मशीन की सफाई करते समय कुछ छोटी छोटी गलतियों से बचना जरूरी है। आइए जानते हैं मशीन साफ करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

डिटर्जेंट ट्रे को गंदा न छोड़ें

डिटर्जेंट और फैब्रिक सॉफ्टनर डालने वाली ट्रे में समय के साथ साबुन और दूसरे पदार्थों की परत जम सकती है। अगर इसे लंबे समय तक साफ न किया जाए, तो गंदगी बढ़ती जाती है और डिटर्जेंट के अवशेष भी जमा हो सकते हैं। इसलिए ट्रे को समय समय पर निकालकर पानी से साफ करें। जरूरत हो तो ब्रश की मदद से जमा गंदगी हटा दें और वापस लगाने से पहले इसे अच्छी तरह सुखा लें।

जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट डालने से बचें

कई लोगों को लगता है कि ज्यादा डिटर्जेंट डालने से कपड़े ज्यादा साफ होंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट इस्तेमाल करने पर बचे हुए डिटर्जेंट मशीन के अंदर और ट्रे में जमा हो सकते हैं। इससे बदबू की समस्या भी हो सकती है। इसलिए कपड़ों की मात्रा और मशीन के निर्देश के हिसाब से ही डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें।

रबर सील को नजरअंदाज न करें

फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में दरवाजे के आसपास रबर की सील लगी होती है। इसके अंदर पानी, कपड़ों के छोटे रेशे और गंदगी जमा हो सकती है। सफाई करते समय रबर को हल्का पीछे करके अंदर का हिस्सा भी कपड़े से साफ करें। इसके बाद बची हुई नमी को सूखे कपड़े से पोंछ दें।

फिल्टर की सफाई करें

अगर आपकी वॉशिंग मशीन में फिल्टर दिया गया है, तो उसकी सफाई को लंबे समय तक न टालें। फिल्टर में कपड़ों से निकली गंदगी और छोटे कण जमा हो सकते हैं। इसे साफ करने से पहले अपनी मशीन के मैनुअल में दिया तरीका जरूर देखें, क्योंकि हर मशीन में फिल्टर की जगह और उसे साफ करने का तरीका अलग हो सकता है।

मशीन के अंदर की सफाई को नजरअंदाज न करें

सिर्फ मशीन के बाहर से कपड़ा पोंछना ही काफी नहीं है। मशीन के अंदर भी समय समय पर सफाई की जरूरत होती है। अगर आपकी मशीन में ड्रम क्लीन या क्लीन वॉश जैसा फीचर दिया गया है, तो उसे मशीन के निर्देश के मुताबिक इस्तेमाल करें। इससे ड्रम के अंदर जमा गंदगी और अवशेष को साफ करने में मदद मिल सकती है।

धुले कपड़े मशीन के अंदर न छोड़ें

कपड़े धुलने के बाद उन्हें लंबे समय तक मशीन के अंदर छोड़ने से बचें। गीले कपड़ों और मशीन के अंदर की नमी से बदबू आने की समस्या हो सकती है। इसलिए वॉश पूरा होने के बाद कपड़ों को जल्द निकाल लें। फ्रंट लोड मशीन में कपड़े निकालने के बाद दरवाजे को कुछ समय खुला रखने से अंदर की नमी सूखने में मदद मिल सकती है।

सफाई के बाद मशीन को गीला न छोड़ें

मशीन की सफाई करने के बाद डिटर्जेंट ट्रे, रबर सील और दूसरे हिस्सों में पानी या नमी जमा न रहने दें। जरूरत हो तो इन हिस्सों को सूखे कपड़े से पोंछ दें। मशीन के अंदर हवा लगने देने से भी नमी कम करने में मदद मिल सकती है।

हर मशीन की सफाई का तरीका एक जैसा न रखें

टॉप लोड और फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की बनावट अलग होती है। इसी तरह हर मॉडल में फिल्टर और क्लीनिंग फीचर भी एक जैसे नहीं होते। इसलिए किसी भी हिस्से को साफ करने से पहले मशीन के मैनुअल में दिए निर्देश जरूर देखें। खासकर फिल्टर या अंदरूनी हिस्सों को बिना जानकारी के खोलने या साफ करने से बचें।

मशीन की सफाई को बहुत लंबे समय तक न टालें

वॉशिंग मशीन की सफाई सिर्फ तब न करें जब उसमें बदबू आने लगे या गंदगी साफ दिखाई देने लगे। डिटर्जेंट ट्रे, फिल्टर और दूसरे साफ किए जा सकने वाले हिस्सों की समय समय पर सफाई करते रहें। मशीन को कितनी बार साफ करना चाहिए, यह उसके इस्तेमाल और मॉडल पर निर्भर करता है। इसलिए सफाई के लिए मशीन के मैनुअल में दिए निर्देशों को प्राथमिकता दें।

Washing Machine Tips: नए वॉशिंग मशीन में भी कपड़े साफ नहीं हो रहे हैं? ये 6 गलतियां हैं जिम्मेदार

ये भी पढ़ें
Washing Machine Clothes Not Cleaning, Automatic Washing Machine Problems

खबर शेयर करें:

Updated on:

27 Sept 2026 04:16 pm

Published on:

27 Sept 2026 04:13 pm

Hindi News / Lifestyle News / वॉशिंग मशीन की सफाई करते समय डिटर्जेंट ट्रे, रबर सील और फिल्टर के साथ इन चीजों का भी रखें ध्यान

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

बिना कटिंग किए साड़ी से बनाएं गाउन, लॉन्ग स्कर्ट, शॉर्ट और हॉल्टर नेक ड्रेस, मिलेगा नया लुक

Saree Styling Ideas, Saree Dress Styling
लाइफस्टाइल

बालकनी को जल्दी गंदा होने से बचाने के लिए सफाई, ड्रेनेज ट्रे और स्टैंड जैसी इन 9 बातों का रखें ध्यान 

Balcony Cleaning Tips, Balcony Cleaning Ideas
लाइफस्टाइल

गर्म खाना फ्रिज में रखना चाहिए या नहीं? Healthline से जानें बचे खाने को स्टोर करने का सही तरीका

Leftover Food Safety, Hot Food In Fridge
लाइफस्टाइल

गर्दन की स्किन पर झुर्रियां क्यों दिखने लगी हैं? Cleveland Clinic और Healthline से जानें कारण और बचाव

Turkey Neck, Neck Skin Tightening
लाइफस्टाइल

बाथरूम की बाल्टी, मग और नल पर जम गई है सफेद परत? इन आसान तरीकों से करें साफ

Hard Water Stains, Bathroom Cleaning Tips
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.