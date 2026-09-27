वॉशिंग मशीन की सफाई करते समय डिटर्जेंट ट्रे, रबर सील और फिल्टर के साथ इन चीजों का भी रखें ध्यान

Washing Machine Cleaning Tips: वॉशिंग मशीन में रोज कपड़े धोने के बाद भी कई लोग इसकी सफाई पर ध्यान नहीं देते। कपड़ों से निकलने वाली गंदगी, डिटर्जेंट के बचे हुए निशान और नमी धीरे धीरे मशीन के अलग अलग हिस्सों में जमा हो सकती है। लंबे समय तक सफाई न करने पर मशीन से बदबू आने लग सकती है और कपड़े धोते समय भी परेशानी हो सकती है। इसलिए वॉशिंग मशीन की सफाई करते समय कुछ छोटी छोटी गलतियों से बचना जरूरी है। आइए जानते हैं मशीन साफ करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।