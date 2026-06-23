Washing Machine Mistakes: वॉशिंग मशीन खराब होने का रिस्क और कपड़े भी; इसलिए आज ही छोड़ें ये 5 गलत आदतें  

मशीन में कोई भी कपड़ा धोने से पहले उस पर लगे केयर इंस्ट्रक्शन (care instructions) पढ़ने के बाद ही धोना चाहिए। क्योंकि लेदर जैसे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े धोने से लेदर सिकुड़ सकता है या उसका शेप खराब हो सकता है। इसके साथ ही जींस, जैकेट, बेडशीट या जिन भी कपड़ों में चेन लगी हैं, उन्हें धोने से पहले उनकी जिप बंद करने के बाद ही धोना चाहिए, नहीं तो खुली जिप दूसरे कपड़ों में फंसकर उन्हें फाड़ सकती है।