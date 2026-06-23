WhatsApp New CEO : 1500 करोड़ की संपत्ति वाले कुणाल शाह हैं मीम लवर, कहते हैं- “बेशर्म बनो”; फिल्टर फ्री जीते हैं जिंदगी

WhatsApp New CEO Kunal Shah Lifestyle : दुनिया के सफल टेक बिजनेसमैन कुणाल शाह वॉट्सएप के नए सीईओ (WhatsApp New CEO From India) बने हैं। इस तरह वर्ल्ड के एक और टॉप टेक कंपनी की कमान भारतीय के हाथ आई है। कुणाल शाह बिल्कुल नो फिल्टर वाली जिंदगी जीते हैं जो दिल में है; वही दुनिया को दिखाते और बताते हैं। यह बात कुणाल के इंस्टाग्राम से लेकर पॉडकास्ट तक में दिखती है।