Ardra Nakshatra 2026: यूपी-बिहार की फेमस “दाल वाली पूड़ी” घर पर बनाएं, जानें स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी

Traditional Dal Puri Recipe Hindi: साल 2026 में आर्द्रा नक्षत्र की शुरुआत हो चुकी है। सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश 22 जून 2026 को हुआ है और यह 6 जुलाई 2026 तक रहेगा। इस दौरान अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पारंपरिक तरीके से पकवान बनाए जाते हैं। वहीं, यूपी और बिहार में इस दौरान दाल पूड़ी, खीर और सब्जी बनाने की परंपरा है। इसलिए आज की स्टोरी में 'Kabita's Kitchen' की रेसिपी के अनुसार दाल पूड़ी बनाने की स्टेप-बाय-स्टेप विधि साझा कर रहे हैं, जिसे फॉलो करके आप इसे बना सकते हैं।