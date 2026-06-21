पेरियापालयम में अमोनिया गैस रिसाव: हादसे में 2 महिलाओं की मौत, जांच समिति गठित

पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना फैक्ट्री के साप्ताहिक अवकाश के दिन हुई, जब परिसर में करीब 120 प्रवासी श्रमिक, मुख्यतः असम, ओडिशा और झारखंड से आए हुए, मौजूद थे। गैस का रिसाव समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाई के उत्पादन खंड में अचानक शुरू हुआ और पूरे परिसर में फैल गया। कई श्रमिकों ने सांस लेने में कठिनाई की शिकायत की, कुछ के मुंह और नाक से खून बहने लगा। प्रभावितों को इलाज के लिए आसपास के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां दो महिलाओं की मौत हो गई।