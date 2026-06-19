38 दिन में 150 पॉक्सो, 126 महिला अपराध के मामले: एआइएडीएमके ने सरकार पर उठाए सवाल

एआइएडीएमके के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री पलनीस्वामी ने सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि TVK सरकार की शुरुआत के बाद से 38 दिनों में बच्चों के लैंगिक अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो एक्ट) के तहत 150 मामले दर्ज हुए हैं। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ लैंगिक अपराधों के 126 मामले भी सामने आए हैं। पलनीस्वामी के अनुसार, सार्वजनिक सुरक्षा अब भी बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है।