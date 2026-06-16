TamilNadu में जन्मे हर बच्चे पर 1.28 लाख रुपए का कर्जा

वित्त मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों के सवालों के जवाब में सीधे डीएमके पर हमला करने के बजाय कहा कि हमने केवल वित्तीय स्थिति पेश की है जो पूरी तरह पारदर्शी है। सीएम सी. जोसफ विजय की घोषणाओं को लागू करने और इस हालात को सुधारने के लिए हमें समय की जरूरत है। अभी सौ रुपए की कमाई पर 145 रुपए व्यय हो रहा है। इसमें 64 रुपए तो सिर्फ ‘कमिटेड एक्सपेंस’ यानी वेतन, पेंशन व ऋण पर बकाया ब्याज है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि करों में बढ़ोतरी के बिना और कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखते हुए भी स्थिति को बेहतर बनाया जाएगा। मंत्री ने इसके लिए भ्रष्टाचार मुक्त शासन,आय संग्रहण में वृदि्ध, लोक उपक्रमों में सुधार और कुशल प्रशासन का फॉर्मूला दिया। तमिलनाडु वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एम.ए. सिद्दीक, व्यय सचिव एन. वेंकटेश और उप सचिव सी.ए. ऋषभ भी इस मौके पर उपस्थित रहे। श्वेत पत्र के अनुसार, राज्य सरकार अब वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही को प्राथमिकता दे रही है, ताकि तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था को स्थिर किया जा सके। वित्त सचिव ने माना कि हालात पहले से बदतर हुए हैं। इसे ठीक करना आसान नहीं होगा, निश्चित रूप से समय लगेगा।