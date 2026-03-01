25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अजित पवार के जाने के बाद NCP में होने वाला था बड़ा खेल! ऐन वक्त पर पत्नी सुनेत्रा ने पलटी बाजी, अब खुला राज!

महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के प्लेन क्रैश में निधन के बाद एनसीपी में नया सियासी बवाल शुरू हो गया है। अजित के भतीजे रोहित पवार (एनसीपी शरद पवार गुट) ने सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि दोनों पार्टी पर कब्जा करने की साजिश में जुटे हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Mukul Kumar

Mar 25, 2026

Sunetra Pawar Ajit Pawar successor

सुनेत्रा पवार और अजित पवार (Photo: ANI)

महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद पार्टी के अंदर उथल-पुथल के संकेत मिले हैं। अजित के भतीजे और एनसीपी (शरद पवार) के नेता रोहित पवार ने ऐसा बयान दिया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि एनसीपी एक बार फिर टूट सकती है।

रोहित ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि दोनों प्लेन क्रैश में अजित पवार की मौत के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर कब्जा करने में जुटे हैं।

चुनाव आयोग को लिखा गया था लेटर

रोहित पवार ने दावा किया कि अजित की पार्टी के कुछ नेताओं के एक ग्रुप ने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर पार्टी के संविधान में बदलाव करके एक 'वर्किंग प्रेसिडेंट' को बड़ा अधिकार देने का कहा था।

रोहित ने यह भी दावा किया कि अजित की पत्नी और महाराष्ट्र की मौजूदा डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने बाद में चुनाव आयोग को लेटर लिखकर बताया कि अजित पवार की मौत के बाद ट्रांजिशन पीरियड के दौरान ऐसे किसी भी लेटर को इग्नोर किया जाए।

रोहित ने भी चुनाव आयोग को भेजा लेटर

उधर, रोहित पवार ने भी चुनाव आयोग को एक स्ट्रेटेजिक लेटर भेजा। इसमें उन्होंने कथित तौर पर काला जादू करने वालों और परिवार के सदस्यों की आवाज दबाने से जुड़ी एक गहरी 'साजिश' के बारे में जिक्र किया था।

उन्होंने कहा कि 28 जनवरी को अजित पवार की मौत से ठीक 18 दिन बाद, 16 फरवरी को चुनाव आयोग को एक पत्र भेजा गया था।

इस पत्र पर कथित तौर पर प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और बृजमोहन श्रीवास्तव के हस्ताक्षर थे और दावा किया गया था कि पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया था।

सुनेत्रा को नहीं थी इस बात की भनक

रोहित पवार ने कहा कि इस बदलाव का मकसद पार्टी की सारी पावर और अधिकार, जो पहले अजित दादा के पास थे, वर्किंग प्रेसिडेंट (प्रफुल्ल पटेल) को देना था। यह सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, या पार्टी के विधायकों की जानकारी के बिना किया गया था।

उन्होंने आगे बताया कि नेशनल प्रेसिडेंट बनने के बाद सुनेत्रा पवार ने तुरंत चुनाव आयोग को पत्र लिखा, और उनसे कहा कि एक्सीडेंट की तारीख और उनके अपॉइंटमेंट के बीच हुए किसी भी लेटर को नजरअंदाज किया जाए।

काला जादू को लेकर एक और चौंकाने वाला दावा

इस बीच रोहित ने एक और चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने बताया कि जब अजित पवार जिंदा थे, तब उनके घर के बाहर 'काला जादू' की रस्में की गईं।

उन्होंने सवाल किया कि क्या 'नासिक के किसी बाबा' का इस्तेमाल जादू-टोने के जरिए पार्टी लीडरशिप को प्रभावित करने के लिए किया गया था?

उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के एक बयान का हवाला देते हुए बाहरी राजनीतिक ताकतों के साथ संभावित तालमेल की ओर भी इशारा किया। एक्सीडेंट के दो दिन बाद गोयल ने कथित तौर पर प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का नेशनल प्रेसिडेंट बताया।

जुबान फिसलने की बात

हालांकि, बाद में पीयूष ने दावा किया कि यह जुबान फिसलने की वजह से हुआ, लेकिन रोहित पवार ने कहा कि घटनाओं के क्रम से पता चलता है कि पटेल, तटकरे और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के बीच यह बदलाव 'पहले से प्लान' था।

रोहित पवार ने आरोप लगाया कि तटकरे और पटेल ने विधायक को असेंबली सेशन के दौरान अजित पवार के एक्सीडेंट की डिटेल्स के बारे में बात न करने की सख्त हिदायत दी थी। उन्होंने दावा किया कि जय पवार (अजित पवार के बेटे) एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज दबा दी गई।

ये भी पढ़ें

Ajit Pawar Death: जब चाचा के लिए छोड़ दी थी लोकसभा सीट, विधायक बने तो आज तक नहीं हारे, कैसे राजनीति में आए अजित पवार?
राष्ट्रीय
image
#AjitPawarDeathमें अब तक
Sunetra Pawar Ajit Pawar successor

अजित पवार के जाने के बाद NCP में होने वाला था बड़ा खेल! ऐन वक्त पर पत्नी सुनेत्रा ने पलटी बाजी, अब खुला राज!

TNLA : महंगाई से निपटने एकमुश्त 10000 की वित्तीय मदद

TNLA Election : तमिलनाडु में AIADMK ने चुनाव में क्या-क्या मुफ्त देने का किया है वादा, पढ़कर रह जाएंगे हैरान 

Tonk hospital theft news, Saadat hospital Tonk, Rajasthan hospital security issue, hospital theft India, Tonk crime news today, Rajasthan government hospital news, oxygen pipeline theft hospital, hospital equipment theft Rajasthan, Tonk CCTV theft case, Rajasthan health system issue, hospital security negligence India, Tonk local news Rajasthan, government hospital theft case, Rajasthan breaking crime news, hospital infrastructure theft India

Tonk Crime News: टोंक जिले का सबसे बड़ा सआदत अस्पताल चोरों के निशाने पर, आए दिन हो रही वारदातें

Ajit Pawar's plane crash

अजित पवार विमान हादसे की जांच में नया मोड़, डीजीसीए ने वीएसआर वेंचर्स के चार प्लेन उड़ान से रोके

Ajit Pawar's plane crash

अजित पवार विमान हादसे की जांच में नया मोड़, सीबीआई को मिलेगी ज़िम्मेदारी

TN CM in Assembly for State-Union Relations

‘विधानसभा अनुमोदित व्यक्ति को ही बनाया जाए राज्यपाल’, राज्यपाल चयन प्रक्रिया में बदलाव की सिफारिश

Ajit Pawar's plane crash

अजित पवार की मौत पर भतीजे रोहित का बड़ा दावा, कहा – “विमान में…”

Ajit Pawar's plane crash

Ajit Pawar Death: विमान हादसे की जांच में आएगा नया मोड़? पत्नी सुनेत्रा पवार ने सीएम से कर दी बड़ी मांग

Sharad Pawar Ajit Pawar Baramati election

क्यों अजित पवार ने NCP को तोड़ा? शरद के करीबी ने खोला बड़ा राज! नए खुलासे के बाद सुनेत्रा की टीम ने भी दिया जवाब

Ajit Pawar's plane crash

अजित पवार विमान हादसे की जांच में नया मोड़? DGCA और AAIB की टीम फिर पहुंची बारामती

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Mar 2026 07:20 pm

Hindi News / National News / अजित पवार के जाने के बाद NCP में होने वाला था बड़ा खेल! ऐन वक्त पर पत्नी सुनेत्रा ने पलटी बाजी, अब खुला राज!

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

भारत की PAK को सीधी चेतावनी, कहा- आतंक को बढ़ावा देने वालों को टिप्पणी का अधिकार नहीं

MEA Spokesperson Randhir Jaiswal
राष्ट्रीय

मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे में पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर गाड़े झंडे, बाइडन और ट्रंप पिछड़े

Prime Minister Narendra Modi
राष्ट्रीय

लिंग बदलकर लड़की बनीं अनाया बांगर का फूटा गुस्सा, ट्रांसजेंडर बिल संशोधन 2026 के खिलाफ उठाई आवाज

Anaya Bangar Gender Affirming Vaginoplasty
मनोरंजन

संसद में पश्चिम एशिया संकट से महंगाई तक, क्या-क्या हुआ

Parliament Budget Session 2026
राष्ट्रीय

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव: 26 दलों के साथ मैदान में उतरेंगे स्टालिन, 165 सीटों पर लड़ेगी DMK, कांग्रेस को मिली 28 सीटें

Tamil Nadu Election 2026
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.