अजित पवार के जाने के बाद NCP में होने वाला था बड़ा खेल! ऐन वक्त पर पत्नी सुनेत्रा ने पलटी बाजी, अब खुला राज!

रोहित पवार ने आरोप लगाया कि तटकरे और पटेल ने विधायक को असेंबली सेशन के दौरान अजित पवार के एक्सीडेंट की डिटेल्स के बारे में बात न करने की सख्त हिदायत दी थी। उन्होंने दावा किया कि जय पवार (अजित पवार के बेटे) एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज दबा दी गई।