अजित पवार विमान हादसा मामले में सनसनीखेज खुलासा,जीरो FIR से मची खलबली

इस खुलासे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। विपक्षी दलों ने तत्काल प्रभाव से एक उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच समिति के गठन की मांग की है, जबकि सत्ता पक्ष इसे केवल राजनीतिक लाभ के लिए लगाया गया आरोप बता रहा है। अब सबकी निगाहें बेंगलुरु पुलिस पर टिकी हैं कि वे इस मामले के दस्तावेज महाराष्ट्र पुलिस को कब ट्रांसफर करते हैं और क्या DGCA तथा विमानन कंपनी VSR वेंचर्स के अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी। विमानन विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लॉगबुक में हेरफेर और इंजन की लिमिट खत्म होने की बात सच साबित होती है, तो यह भारत के विमानन इतिहास का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट-क्रिमिनल गठजोड़ साबित हो सकता है।