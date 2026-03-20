20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

अजित पवार पर काला जादू किया गया था? भतीजे रोहित ने की जांच की मांग, कहा- राजनीतिक राक्षसों का पर्दाफाश हो

Ajit Pawar Ashok Kharat Black Magic: एनसीपी नेताओं ने दावा किया है कि अजित पवार के मुंबई स्थित देवगिरी बंगले और बारामती स्थित निवास के बाहर जादू-टोने से जुड़ी वस्तुएं मिली थीं। इन घटनाओं के पीछे अशोक खरात या उसके सहयोगियों का हाथ हो सकता है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Mar 20, 2026

Ajit Pawar Black Magic Ashok Kharat

रोहित पवार, अजित पवार, अशोक खरात (Patrika Photo)

महाराष्ट्र के नासिक में खुद को ज्योतिषी और अंकशास्त्री (Numerologist) बताने वाले 'कैप्टन' अशोक खरात की बलात्कार के मामले में गिरफ्तारी ने राज्य की राजनीति में सनसनी फैला दी है। खरात की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेताओं ने बेहद चौंकाने वाले दावे किए हैं। एनसीपी (अजित पवार) विधायक अमोल मिटकरी और एनसीपी शरद गुट के प्रवक्ता सुनील माने ने आशंका जताई है कि अजित पवार के मुंबई स्थित 'देवगिरी' बंगले और बारामती स्थित आवास के बाहर जो तंत्र-मंत्र की वस्तुएं मिली थीं, उनके पीछे अशोक खरात का हाथ हो सकता है। चर्चा यहां तक है कि क्या खरात के जरिए अजित पवार पर 'काली जादू' कराया गया था? इस पूरे मामले पर अब अजित पवार के भतीजे और एनसीपी (शरद गुट) विधायक रोहित पवार ने जांच की मांग की है।

बता दें कि बुधवार को पुलिस ने अशोक खरात को एक 35 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। उस पर महिला को नशीला पदार्थ देकर नवंबर 2022 से दिसंबर 2025 के बीच बार-बार बलात्कार करने का आरोप है।

राजनीतिक राक्षसों का पर्दाफाश हो- पवार

शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने इस मामले को 'भयंकर' बताते हुए गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पूछा है कि अगर नासिक के इस ढोंगी बाबा ने अजित पवार के घर के बाहर जादू-टोना जैसा कुछ किया है तो उसे इसकी 'सुपारी' देने वाले 'राजनीतिक राक्षस' कौन हैं? इस भयावह महत्वाकांक्षा के पीछे उनका राजनीतिक मकसद क्या था?

रोहित पवार ने मांग की है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि 27 जनवरी के आसपास देवगिरी बंगले पर खरात के करीबी कौन-कौन लोग आए थे। उन्होंने अजित पवार के परिवार (पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ और जय) को भी सचेत रहने के लिए कहा और दावा किया कि वर्तमान राजनीति काफी असुरक्षित हो गई है।

कौन है कैप्टन अशोक खरात?

अशोक खरात नासिक के सिन्नर तालुका में 'श्री ईशान्येश्वर मंदिर ट्रस्ट' का अध्यक्ष है। वह मर्चेंट नेवी का सेवानिवृत्त अधिकारी है और दावा करता है कि 22 साल के करियर में उसने 154 देशों की यात्रा की है। इसी अनुभव की आड़ में उसने खुद को 'कॉस्मोलॉजी एक्सपर्ट' और अंकशास्त्री के रूप में स्थापित किया।

रिपोर्ट के अनुसार, कई बड़े राजनेता, मशहूर हस्तियां और उद्योगपति अपना भविष्य जानने के लिए खरात के संपर्क में रहते थे। धार्मिक आस्था और दैवी शक्ति के बहाने उसने लोगों का विश्वास जीता और फिर कथित तौर पर महिलाओं के यौन शोषण का खेल शुरू किया।

बलात्कार का आरोप, 58 अश्लील वीडियो मिले

खरात की गिरफ्तारी एक 35 वर्षीय महिला की शिकायत पर हुई है, जिसने आरोप लगाया कि खरात ने उसे नशीला पदार्थ देकर उसके साथ कई वर्षों तक बलात्कार किया। नासिक पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बुधवार तड़के खरात को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक पेन ड्राइव बरामद हुई है, जिसमें 58 आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो मिले हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने अब इसकी जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित की है।

ये भी पढ़ें

नेताओं का भविष्य बताने वाला ज्योतिषी अशोक खरात रेप मामले में गिरफ्तार, पुलिस को मिले 58 आपत्तिजनक वीडियो
मुंबई
Astrologer Ashok Kharat Sexual Assault Case

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Mar 2026 05:39 pm

Published on:

20 Mar 2026 05:35 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / अजित पवार पर काला जादू किया गया था? भतीजे रोहित ने की जांच की मांग, कहा- राजनीतिक राक्षसों का पर्दाफाश हो

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘धुरंधर 2 ’ में इस गाने पर हुई ‘शेर-ए-बलोच’ की एंट्री, ‘FA9LA’ गाने को मिला अरेबियन ट्विस्ट

Didi song Dhurandhar 2
मनोरंजन

शिवसेना-NCP के पास था बहुमत, पर 1 वोट से जीत गई भाजपा, महाराष्ट्र में ZP चुनाव में हाई वोल्टेज ड्रामा

Maharashtra Politics BJP
मुंबई

‘धुरंधर 2’ में अतीक अहमद के किरदार पर मचा सियासी बवाल, विपक्षी नेताओं ने बताया- BJP का प्रोपेगेंडा

Atiq Ahmed In Dhurandhar 2 Controversy
बॉलीवुड

प्रशांत तमांग की मौत ने सलमान खान को दिया तगड़ा झटका, इंडियन आइडल के विनर के निधन से टली ‘मातृभूमि’

Prashant Tamang Pushes Salman Khan Movie Release
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ में अतीक अहमद के सीन पर भड़के सपा विधायक, अबु आजमी ने बोला हमला, बोले- ये पाकिस्तानी फिल्म

SP MLA On Dhurandhar 2 Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.