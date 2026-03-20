अजित पवार पर काला जादू किया गया था? भतीजे रोहित ने की जांच की मांग, कहा- राजनीतिक राक्षसों का पर्दाफाश हो

महाराष्ट्र के नासिक में खुद को ज्योतिषी और अंकशास्त्री (Numerologist) बताने वाले 'कैप्टन' अशोक खरात की बलात्कार के मामले में गिरफ्तारी ने राज्य की राजनीति में सनसनी फैला दी है। खरात की गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेताओं ने बेहद चौंकाने वाले दावे किए हैं। एनसीपी (अजित पवार) विधायक अमोल मिटकरी और एनसीपी शरद गुट के प्रवक्ता सुनील माने ने आशंका जताई है कि अजित पवार के मुंबई स्थित 'देवगिरी' बंगले और बारामती स्थित आवास के बाहर जो तंत्र-मंत्र की वस्तुएं मिली थीं, उनके पीछे अशोक खरात का हाथ हो सकता है। चर्चा यहां तक है कि क्या खरात के जरिए अजित पवार पर 'काली जादू' कराया गया था? इस पूरे मामले पर अब अजित पवार के भतीजे और एनसीपी (शरद गुट) विधायक रोहित पवार ने जांच की मांग की है।