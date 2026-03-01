नेताओं का भविष्य बताने वाला ज्योतिषी अशोक खरात रेप मामले में गिरफ्तार, पुलिस को मिले 58 आपत्तिजनक वीडियो

Who is Ashok Kharat: महाराष्ट्र के नासिक (Nashik) से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां खुद को ‘कैप्टन’ कहने वाले कथित ज्योतिषी अशोक खरात को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 35 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। खरात की गिरफ्तारी के बाद उसके पास से एक पेन ड्राइव बरामद हुई है, जिसमें 58 आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो मिले हैं। इस खुलासे ने महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है।