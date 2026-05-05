नागपुर में मां-बेटी के आत्महत्या मामले में नया खुलासा, प्रॉपर्टी के लिए दामाद कर रहा था टॉर्चर

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि नागपुर शहर में शुक्रवार सुबह एक महिला और उसकी विवाहित बेटी का शव उनके घर में फंदे से लटके पाए गए। दो महीना पहले 29 वर्षीय विवाहिता के नवजात शिशु की मौत हो गई थी और वह अपनी मां के साथ रह रही थी। शुक्रवार सुबह करीब सात बजे जब उसका पति घर आया तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जब उसने खिड़की से अंदर झांका तो मां-बेटी फंदे पर लटके दिखे। इसके बाद पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़कर अंदर गए। लेकिन तब तक दोनों की मौत हो गई थी।