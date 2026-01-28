Ajit Pawar Death: जब चाचा के लिए छोड़ दी थी लोकसभा सीट, विधायक बने तो आज तक नहीं हारे, कैसे राजनीति में आए अजित पवार?

साल 1991 में अजित के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। वह पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष चुने गए। वे 16 साल (1991 से 2007 तक) तक लगातार इस पद पर बने रहे। 1991 में ही अजित पहली बार सांसद भी बने।