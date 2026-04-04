UP Crime: आतंकी साजिश मामले में बड़ा अपडेट, 5 दिन की रिमांड पर एटीएस के हवाले आरोपी

UP ATS Gets 5-Day Custody of Terror Suspects : उत्तर प्रदेश में सामने आए आतंकी साजिश के मामले में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। गिरफ्तार किए गए चारों संदिग्ध आतंकियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन की रिमांड पर एटीएस के हवाले कर दिया गया। इस दौरान अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और एटीएस कमांडो की निगरानी में आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया।