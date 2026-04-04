6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Lucknow Itaunja Toll: इटौंजा टोल पर फर्जी नंबरों का खेल, 900 ट्रक निकले फर्जी, जांच तेज

Fake Number Plate Racket Busted at Lucknow Toll Plaza:  लखनऊ के इटौंजा टोल प्लाजा पर फर्जी नंबरों का बड़ा खेल उजागर हुआ, एक महीने में 1600 ओवरलोड ट्रकों में से 900 के नंबर फर्जी पाए गए।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Apr 04, 2026

एक महीने में 1600 ओवरलोड ट्रक पार, 900 के नंबर निकले फर्जी, मिलीभगत के संकेत (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

एक महीने में 1600 ओवरलोड ट्रक पार, 900 के नंबर निकले फर्जी, मिलीभगत के संकेत (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Lucknow Itaunja Toll Illegal Collection: राजधानी लखनऊ के इटौंजा टोल प्लाजा पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। एक महीने के भीतर यहां से गुजरने वाले 1600 ओवरलोड ट्रकों में से करीब 900 ट्रकों के नंबर पूरी तरह फर्जी पाए गए हैं। इस मामले ने न केवल टोल प्रबंधन बल्कि परिवहन व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जांच में चौंकाने वाले खुलासे

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन ट्रकों के नंबर प्लेट ऐसे थे जिनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। कई नंबरों की जांच करने पर यह पाया गया कि न तो उनके चेसिस नंबर का कोई विवरण उपलब्ध है और न ही वाहन का कोई पंजीकरण रिकॉर्ड मिला। यह खुलासा दर्शाता है कि सुनियोजित तरीके से फर्जी नंबरों का इस्तेमाल कर टोल और परिवहन नियमों से बचने का प्रयास किया जा रहा था।

बेखौफ गुजर रहे थे ओवरलोड ट्रक

जानकारी के अनुसार, ओवरलोड ट्रक बिना किसी डर के टोल प्लाजा से गुजर रहे थे। नियमों के अनुसार ओवरलोड वाहनों पर भारी जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन यहां ऐसे ट्रक आसानी से निकलते रहे। इससे यह आशंका और मजबूत होती है कि पूरे मामले में अंदरूनी मिलीभगत हो सकती है।

FASTag की जगह नकद भुगतान

जांच में यह भी सामने आया कि अधिकांश ट्रक चालक FASTag का उपयोग करने के बजाय नकद भुगतान कर रहे थे। नियमों के तहत सभी वाणिज्यिक वाहनों के लिए FASTag अनिवार्य किया गया है, लेकिन यहां नकद लेनदेन के जरिए नियमों को दरकिनार किया जा रहा था।

मनमाने नंबरों पर काटी जा रही थीं रसीदें

सूत्रों के अनुसार, टोलकर्मी ट्रकों के वास्तविक नंबर के बजाय मनमाने या फर्जी नंबरों पर रसीद काट रहे थे। इससे न केवल राजस्व का नुकसान हो रहा था, बल्कि अवैध गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा था।बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया के जरिए दोगुना तक अवैध वसूली की जा रही थी।

एक नंबर से कई बार टोल पार

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि एक ही फर्जी नंबर का उपयोग कई बार टोल पार करने के लिए किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि यह कोई छोटा-मोटा मामला नहीं, बल्कि संगठित स्तर पर चल रहा फर्जीवाड़ा है।

ट्रक पकड़े जाने पर खुला राज

जांच के दौरान एक ट्रक को रोका गया, जिसके नंबर की जांच करने पर वह पूरी तरह फर्जी निकला। इस ट्रक पर ओवरलोडिंग और फर्जी नंबर के इस्तेमाल के चलते 1,08,600 रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया।

FIR दर्ज, जांच तेज

मामले की गंभीरता को देखते हुए सरोजनी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम इस पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस फर्जीवाड़े में कौन-कौन लोग शामिल हैं और कितने समय से यह खेल चल रहा था।

टोल कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल

इस पूरे मामले में टोल प्लाजा कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। जिस प्रकार से फर्जी नंबरों पर रसीदें काटी गईं और नकद लेनदेन हुआ, उससे बिना मिलीभगत के इस तरह का खेल संभव नहीं माना जा रहा है। यदि जांच में कर्मचारियों की संलिप्तता साबित होती है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

प्रशासन सख्त, कार्रवाई के संकेत

प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह के फर्जीवाड़े से न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान होता है, बल्कि सड़क सुरक्षा भी प्रभावित होती है। ओवरलोड ट्रक सड़कों को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ाते हैं।

ये भी पढ़ें

UP Politics: भाजपा का बंद कमरे में बड़ा मंथन, प्रदेश टीम और बोर्ड नियुक्तियों पर जोर
लखनऊ
प्रदेश टीम गठन और निगम-बोर्ड नियुक्तियों पर मंथन, चुनाव से पहले बड़े बदलाव के संकेत (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Apr 2026 03:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Lucknow Itaunja Toll: इटौंजा टोल पर फर्जी नंबरों का खेल, 900 ट्रक निकले फर्जी, जांच तेज

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

योगी के दिल्ली दौरे से यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज

यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की हलचल तेज, सीएम योगी का दिल्ली दौरा बना चर्चा का केंद्र (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

क्या 2027 में BSP बनेगी किंगमेकर? मायावती की रणनीति से बिगड़ेगा अखिलेश का खेल, दलित-पिछड़ा समीकरण बनेगा गेमचेंजर

क्या मायावती बिगाड़ेंगी सपा का पूरा गणित?
लखनऊ

यूपी पंचायत चुनाव पर लगा ब्रेक, विधानसभा चुनाव के बाद ही शुरू होगी प्रक्रिया, हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार

यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा ट्विस्ट!
लखनऊ

UP में मौसम का यू-टर्न: 6-9 अप्रैल तक आंधी, बारिश और ठंडक का अलर्ट जारी

प्रदेश में मौसम की नई करवट, फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ (फोटो सोर्स : Meteorological Department )
लखनऊ

यूपी में बारिश-बिजली का कहर, 8 मौतें, सीएम के आदेश पर मुआवजा शुरू

कुदरत का प्रकोप: कई जिलों में जन-धन का भारी नुकसान (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.