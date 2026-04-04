UP Politics: भाजपा का बंद कमरे में बड़ा मंथन, प्रदेश टीम और बोर्ड नियुक्तियों पर जोर

UP BJP Meeting: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने संगठन को और मजबूत करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं। जिला स्तर पर संगठनात्मक ढांचे के गठन के लगभग पूरा होने के बाद अब पार्टी का पूरा फोकस प्रदेश टीम के गठन और निगम-बोर्ड में लंबित नियुक्तियों पर केंद्रित हो गया है। इसी क्रम में प्रदेश भाजपा मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लेकर संगठन के आगामी स्वरूप और राजनीतिक रणनीति पर गहन विचार-विमर्श किया।