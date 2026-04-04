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UP Farmers Scheme: 2026 में किसानों को समय पर खाद देने के लिए यूपी सरकार की नई योजना

UP government: उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल 2026 हेतु व्यापक आपूर्ति योजना तैयार की है, जिससे कृषि कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सकें।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 04, 2026

2026 के लिए विस्तृत रणनीति तैयार, किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने पर जोर (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

2026 के लिए विस्तृत रणनीति तैयार, किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने पर जोर (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

UP Farmers Scheme Update: उत्तर प्रदेश में किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने अप्रैल 2026 के लिए एक व्यापक और सुव्यवस्थित आपूर्ति योजना तैयार की है। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में उर्वरकों की किसी भी संभावित कमी को रोकना और कृषि कार्यों को निर्बाध रूप से संचालित करना है।

राज्य सरकार द्वारा तैयार इस योजना में यूरिया, डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) और एनपीके (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश) जैसे प्रमुख उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक जिले में मांग का पूर्व आकलन कर समय से पहले आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि बुवाई और फसल की बढ़वार के महत्वपूर्ण समय में किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

जिला स्तर पर सख्त व्यवस्था

योजना के तहत प्रदेश के सभी उर्वरक बिक्री केंद्रों पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया जाएगा। इन समितियों में कृषि विभाग, राजस्व विभाग तथा आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। इसका उद्देश्य खाद वितरण प्रणाली को पारदर्शी और सुचारु बनाना है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि उर्वरकों की जमाखोरी कर कृत्रिम संकट उत्पन्न करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रशासन को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिससे कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर तत्काल रोक लगाई जा सके।

गैर-कृषि उपयोग पर कड़ी निगरानी

योजना में उर्वरकों के गैर-कृषि उपयोग पर रोक लगाने के लिए भी सख्त प्रावधान किए गए हैं। विशेष रूप से प्लाईवुड उद्योग, औद्योगिक इकाइयों और पशु आहार निर्माण में उर्वरकों के संभावित दुरुपयोग पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि ऐसे किसी भी मामले में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि किसानों के हिस्से का खाद अन्य क्षेत्रों में न जाए।

 संतुलित उपयोग के लिए जागरूकता अभियान

सरकार ने किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार प्रति हेक्टेयर अधिकतम 7 बोरी यूरिया और 5 बोरी डीएपी के उपयोग की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही किसानों को अनावश्यक अग्रिम भंडारण से बचने की सलाह दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, जिनमें किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खाद उपयोग, मृदा स्वास्थ्य और फसल उत्पादकता बढ़ाने के उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

सीमावर्ती जिलों पर विशेष फोकस

अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं से लगे जिलों में खाद की उपलब्धता और वितरण पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। सरकार का मानना है कि इन क्षेत्रों में अक्सर खाद की तस्करी या अवैध परिवहन की आशंका बनी रहती है, जिससे स्थानीय किसानों को नुकसान होता है। इसलिए ऐसे जिलों में नियमित निरीक्षण, चेकिंग अभियान और निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जाएगा।

 सहकारी समितियों की भूमिका होगी मजबूत

योजना में सहकारी समितियों की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाने का निर्णय लिया गया है। सरकार चाहती है कि खाद वितरण में सहकारी संस्थाओं की हिस्सेदारी बढ़े, जिससे पारदर्शिता और पहुंच दोनों में सुधार हो। इसके साथ ही निजी क्षेत्र की भागीदारी को संतुलित रखते हुए उन्हें लगभग 35 प्रतिशत कोटा देने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे आपूर्ति श्रृंखला में प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी और वितरण तंत्र अधिक प्रभावी होगा।

रियल-टाइम मॉनिटरिंग से पारदर्शिता

खाद वितरण प्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने रियल-टाइम ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। इसके माध्यम से उर्वरकों की उपलब्धता, परिवहन और वितरण की हर स्तर पर निगरानी की जाएगी। जिला स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएगी, जिनमें अधिकारियों को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यदि कहीं भी गड़बड़ी या कमी पाई जाती है, तो तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

इस सुनियोजित रणनीति का सबसे बड़ा लाभ किसानों को मिलेगा। समय पर खाद उपलब्ध होने से फसलों की बुवाई और विकास प्रभावित नहीं होगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि की संभावना है।सूत्रों  का मानना है कि यदि यह योजना प्रभावी रूप से लागू होती है, तो राज्य में कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल सकता है। साथ ही किसानों की लागत भी नियंत्रित रहेगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।

कृषि क्षेत्र को मिलेगी मजबूती

उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए खाद की समय पर उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार की यह पहल न केवल किसानों की समस्याओं का समाधान करेगी, बल्कि पूरे कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार की यह रणनीति किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम मानी जा रही है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो यह राज्य की कृषि व्यवस्था में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है और किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।

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Published on:

04 Apr 2026 07:47 am

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