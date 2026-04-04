खनन विभाग का बड़ा रिकॉर्ड, मार्च में लक्ष्य से ज्यादा 780 करोड़ राजस्व हासिल

खनन विभाग की इस सफलता के पीछे विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय भी एक महत्वपूर्ण कारण है। प्रशासनिक अधिकारियों, तकनीकी विशेषज्ञों और फील्ड स्टाफ के संयुक्त प्रयासों से यह लक्ष्य हासिल किया गया है। माला श्रीवास्तव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इसी गति और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहें, ताकि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों के प्रभावी उपयोग, सख्त निगरानी और पारदर्शी कार्यप्रणाली के माध्यम से न केवल अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, बल्कि राजस्व वृद्धि के नए आयाम भी स्थापित किए जा सकते हैं।