UP ATS: लखनऊ में बड़ा आतंकी नेटवर्क ध्वस्त, पाकिस्तान कनेक्शन के साथ 4 संदिग्ध गिरफ्तार, ATS का ताबड़तोड़ एक्शन

जांच में सामने आया है कि इस गिरोह का संचालन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए किया जा रहा था। आरोपी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और सिग्नल जैसे एप्स के माध्यम से पाकिस्तान और अन्य विदेशी नंबरों से जुड़े हुए थे। मुख्य आरोपी साकिब उर्फ डेविल, जो मेरठ के अगवानपुर गांव का रहने वाला है, इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के संपर्क में आया। धीरे-धीरे वह कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित हुआ और आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गया। जांच एजेंसियों के अनुसार, इन एप्स का उपयोग सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड संवाद के लिए किया जा रहा था, जिससे उनकी गतिविधियों का पता लगाना मुश्किल हो जाता था।