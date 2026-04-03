Yogi Action: गौतमपल्ली थाने पर बड़ी कार्रवाई, SHO समेत पूरा स्टाफ वसूली कांड में लाइन हाजिर

कार्रवाई के तहत गौतमपल्ली थाने के प्रभारी निरीक्षक रत्नेश कुमार सिंह को भी लाइन हाजिर किया गया है। उनके अलावा थाने में तैनात सभी सिपाहियों और अन्य पुलिसकर्मियों को भी इस कार्रवाई की जद में लिया गया है। इस तरह की सामूहिक कार्रवाई पुलिस विभाग में बेहद कम देखने को मिलती है, जिससे इस मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। लाइन हाजिर किए जाने का मतलब है कि संबंधित पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटाकर पुलिस लाइन में तैनात कर दिया गया है, जहां उनके खिलाफ आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी।