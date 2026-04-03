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CM Yogi Speech: ताली नहीं बजाओगे तो रोटी नहीं मिलेगी”: सीएम योगी का बयान बना ट्रेंडिंग, सभागार में गूंजे ठहाके

CM Yogi Funny Remark Public Event : लखनऊ में आकाशवाणी के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मजाकिया अंदाज में अवनीश अवस्थी पर चुटकी ली, जिससे सभागार में हंसी के ठहाके गूंज उठे।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 03, 2026

लखनऊ में आकाशवाणी के 89 वें स्थापना दिवस समारोह में गूंजे ठहाके: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुटकी ने बांधा समां (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

लखनऊ में आकाशवाणी के 89 वें स्थापना दिवस समारोह में गूंजे ठहाके: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुटकी ने बांधा समां (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

CM Yogi Viral Statement: लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में गुरुवार को आयोजित आकाशवाणी लखनऊ के 89 वें स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह में उस समय खुशनुमा माहौल बन गया, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से हल्के-फुल्के अंदाज में चुटकी लेते हुए सभी को हंसी से लोटपोट कर दिया।

कार्यक्रम में प्रदेश की विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया गया। इसी दौरान लोक गायिका मालिनी अवस्थी को सम्मानित करने की बारी आई, तो मुख्यमंत्री ने उनके पति और अपने पूर्व सलाहकार अवनीश अवस्थी को लेकर मजेदार टिप्पणी कर दी।

सम्मान समारोह में उमड़ा जनसैलाब

आकाशवाणी लखनऊ के 89वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह में कला, संस्कृति, साहित्य और मीडिया जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद थीं। कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल आकाशवाणी के योगदान को याद करना था, बल्कि उन लोगों को सम्मानित करना भी था, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है।

 मंच से मुख्यमंत्री की चुटकी

जब मालिनी अवस्थी को सम्मानित करने की घोषणा हुई, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से मुस्कुराते हुए कहा कि जैसे ही उन्होंने अवनीश अवस्थी को कार्यक्रम में देखा, उन्हें समझ में आ गया कि मालिनी अवस्थी का नाम जरूर होगा। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, “रिटायरमेंट के बाद यह स्थिति होती है कि अगर सामने आकर ताली नहीं बजाएंगे तो शाम की रोटी नहीं मिलेगी।”मुख्यमंत्री के इस बयान के साथ ही पूरा सभागार ठहाकों से गूंज उठा।

 हंसी और तालियों से गूंजा सभागार

मुख्यमंत्री की इस चुटकी पर न सिर्फ अवनीश अवस्थी और मालिनी अवस्थी मुस्कुराते नजर आए, बल्कि कार्यक्रम में मौजूद सभी लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। यह पल कार्यक्रम का सबसे यादगार क्षण बन गया, जिसने पूरे माहौल को हल्का और आनंदमय बना दिया।

मंच पर बुलाने का न्योता

मुख्यमंत्री ने आगे मजाक में यह भी कहा कि जब अवस्थी जी कार्यक्रम में आ ही गए हैं, तो उन्हें सामने बैठने की बजाय मंच पर ही आ जाना चाहिए। इस पर फिर से हंसी का दौर शुरू हो गया और कार्यक्रम में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला।

 संस्कृति और कला का सम्मान

कार्यक्रम में लोक कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कलाकारों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। मालिनी अवस्थी को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाना इस समारोह की खास उपलब्धि रही। उनकी गायकी ने भारतीय लोक संगीत को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है।

आकाशवाणी का ऐतिहासिक योगदान

आकाशवाणी लखनऊ ने अपने 89 वर्षों के सफर में जनसंचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रेडियो के माध्यम से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का यह सशक्त माध्यम आज भी लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है। आकाशवाणी ने विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बनाकर समाज को जोड़ने का कार्य किया है।

 मुख्यमंत्री का संबोधन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में आकाशवाणी के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था देश की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने में अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि बदलते दौर में भी रेडियो की प्रासंगिकता बनी हुई है और यह माध्यम आज भी विश्वसनीय जानकारी का प्रमुख स्रोत है।

 कार्यक्रम बना यादगार

यह समारोह केवल सम्मान और उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें हास्य, भावनाएं और सांस्कृतिक रंग भी देखने को मिले। मुख्यमंत्री की चुटकी ने कार्यक्रम को एक अलग ही पहचान दे दी, जिसे उपस्थित लोग लंबे समय तक याद रखेंगे।

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Published on:

03 Apr 2026 10:56 am

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