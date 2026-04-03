CM Yogi Speech: ताली नहीं बजाओगे तो रोटी नहीं मिलेगी”: सीएम योगी का बयान बना ट्रेंडिंग, सभागार में गूंजे ठहाके

जब मालिनी अवस्थी को सम्मानित करने की घोषणा हुई, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से मुस्कुराते हुए कहा कि जैसे ही उन्होंने अवनीश अवस्थी को कार्यक्रम में देखा, उन्हें समझ में आ गया कि मालिनी अवस्थी का नाम जरूर होगा। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, “रिटायरमेंट के बाद यह स्थिति होती है कि अगर सामने आकर ताली नहीं बजाएंगे तो शाम की रोटी नहीं मिलेगी।”मुख्यमंत्री के इस बयान के साथ ही पूरा सभागार ठहाकों से गूंज उठा।