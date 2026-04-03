CM Yogi की पुलिस समीक्षा: 81 हजार भर्ती का ऐलान, साइबर सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश पुलिस में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, मेरिट आधारित और समयबद्ध होनी चाहिए। आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के साथ ही चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह भर्ती प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।