UPPCL अलर्ट: 16 घंटे बंद रहेंगी ऑनलाइन सेवाएँ, बिल भुगतान समेत सभी सुविधाएं प्रभावित

UPPCL Services to Remain Shut for 16 Hours: राजधानी लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने अपनी सभी ऑनलाइन सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। यह सेवाएं 16 घंटे के लिए बाधित रहेंगी, जिससे प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा।

