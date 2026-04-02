लखनऊ में बुलडोजर एक्शन: सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद हटाई, हाई कोर्ट आदेश पर कार्रवाई

यह कार्रवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के अनुपालन में की गई। अदालत ने 25 मार्च 2026 को इस मामले में सुनवाई करते हुए मस्जिद पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था और प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई करने की अनुमति दी थी। कोर्ट के आदेश के छह दिन बाद प्रशासन ने नोटिस जारी कर कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे। हालांकि, निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया।