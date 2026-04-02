Railway Advisory: यात्रीगण कृपया ध्यान दें , कानपुर जाने वाली 9 जोड़ी ट्रेन में 2 अप्रैल से 14 मई तक निरस्त, जानिए वजह

रेलवे प्रशासन ने बताया कि इस अवधि के दौरान ट्रैक के दोहरीकरण, सिग्नलिंग सिस्टम के आधुनिकीकरण और मेंटेनेंस कार्य किए जाएंगे। इन कार्यों के पूरा होने के बाद ट्रेनों की गति, सुरक्षा और समयबद्धता में सुधार होने की उम्मीद है। रेलवे का यह भी कहना है कि यदि यह कार्य अभी नहीं किए गए, तो भविष्य में यात्रियों को और अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए लंबे समय के हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।