Railway Advisory: यात्रीगण कृपया ध्यान दें , कानपुर जाने वाली 9 जोड़ी ट्रेन में 2 अप्रैल से 14 मई तक निरस्त, जानिए वजह

यात्रियों की बढ़ी परेशानी, रेल अलर्ट जारी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Railway 9 Train Pairs Cancelled: रेल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। रेलवे प्रशासन ने कानपुर जाने वाले प्रमुख रूट पर चलने वाली 9 जोड़ी ट्रेनों को 2 अप्रैल से 14 मई तक निरस्त करने का फैसला लिया है। इस निर्णय से हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित होने की आशंका है, खासकर उन लोगों की जो रोजाना या नियमित रूप से इस रूट पर यात्रा करते हैं।
रेलवे के अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय ट्रैक मरम्मत, लाइन अपग्रेडेशन और अन्य तकनीकी कार्यों के चलते लिया गया है। रेलवे का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा और बेहतर सुविधाओं के लिए यह कदम आवश्यक है। हालांकि, अचानक इतने लंबे समय तक ट्रेनों के निरस्त रहने से आम यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा।
कानपुर रूट उत्तर प्रदेश के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में से एक माना जाता है। इस मार्ग पर रोजाना बड़ी संख्या में यात्री लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और अन्य शहरों के बीच सफर करते हैं। ट्रेनों के निरस्त होने से इन शहरों के बीच आवागमन प्रभावित होगा। खासकर दैनिक यात्रियों, नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और व्यापारियों को इस फैसले का सीधा असर झेलना पड़ेगा। कई लोग जो रोजाना अप-डाउन करते हैं, अब उन्हें वैकल्पिक साधनों की तलाश करनी पड़ेगी।
रेलवे प्रशासन ने बताया कि इस अवधि के दौरान ट्रैक के दोहरीकरण, सिग्नलिंग सिस्टम के आधुनिकीकरण और मेंटेनेंस कार्य किए जाएंगे। इन कार्यों के पूरा होने के बाद ट्रेनों की गति, सुरक्षा और समयबद्धता में सुधार होने की उम्मीद है। रेलवे का यह भी कहना है कि यदि यह कार्य अभी नहीं किए गए, तो भविष्य में यात्रियों को और अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए लंबे समय के हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।
ट्रेनों के निरस्त होने से यात्रियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी समस्या वैकल्पिक यात्रा साधनों की है। बसों और निजी वाहनों पर दबाव बढ़ने की संभावना है, जिससे किराए में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा, जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक कर रखे हैं, उन्हें टिकट कैंसिल कराने या यात्रा की नई योजना बनाने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि, रेलवे ने ऐसे यात्रियों को पूरा रिफंड देने की बात कही है।
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जांच अवश्य कर लें। इसके लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप का सहारा लिया जा सकता है। साथ ही, यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और भीड़-भाड़ से बचने के लिए वैकल्पिक रूट या साधनों का उपयोग करें।
हालांकि रेलवे ने 9 जोड़ी ट्रेनों को निरस्त किया है, लेकिन सभी ट्रेनों की विस्तृत सूची रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट और स्टेशनों पर उपलब्ध है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे संबंधित जानकारी की पुष्टि कर लें।
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