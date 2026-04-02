Weather Alert: मौसम अलर्ट, तेज हवाएं बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी

पिछले कुछ दिनों में भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ली है। 31 मार्च और 1 अप्रैल को कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। कन्नौज में सबसे अधिक 29 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो इस समय के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मैनपुरी में 20 मिमी और राजधानी लखनऊ में 15.1 मिमी बारिश हुई। इसके अलावा एटा, हाथरस और चित्रकूट जैसे जिलों में भी 10 मिमी से अधिक वर्षा दर्ज की गई। फर्रुखाबाद में ओलावृष्टि की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है।