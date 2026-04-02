Weather Alert: मौसम अलर्ट, तेज हवाएं बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी

अप्रैल की शुरुआत में मौसम का मिजाज बदला, यूपी में तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट (फोटो सोर्स : मौसम विभाग News Group)
Weather Alert in UP: उत्तर प्रदेश में अप्रैल का पहला सप्ताह मौसम के लिहाज से काफी उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है। जहां एक ओर गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने प्रदेश में एक बार फिर बे-मौसम बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के अनुसार, तीन और सात अप्रैल को सक्रिय होने वाले दो पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के मौसम को प्रभावित करेंगे, जिससे कई जिलों में बारिश, तेज हवा और ओलावृष्टि की संभावना है।
वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इन दोनों पश्चिमी विक्षोभों के असर से खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्यांचल और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में मौसम तेजी से बदलेगा। इन इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। साथ ही कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश और ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
पिछले कुछ दिनों में भी प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ली है। 31 मार्च और 1 अप्रैल को कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। कन्नौज में सबसे अधिक 29 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो इस समय के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मैनपुरी में 20 मिमी और राजधानी लखनऊ में 15.1 मिमी बारिश हुई। इसके अलावा एटा, हाथरस और चित्रकूट जैसे जिलों में भी 10 मिमी से अधिक वर्षा दर्ज की गई। फर्रुखाबाद में ओलावृष्टि की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है।
मौसम के इस बदलाव का असर तापमान पर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। एक ओर जहां कुछ क्षेत्रों में बारिश और ठंडी हवाओं से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर कई जिलों में गर्मी ने अपना असर बनाए रखा है। बांदा में 38.8 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा आजमगढ़ में 38.4 डिग्री और अयोध्या में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। तापमान में इस तरह के उतार-चढ़ाव से लोगों को दिन और रात के मौसम में काफी अंतर महसूस हो रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस समय मौसम में अस्थिरता बनी हुई है। आमतौर पर यह प्रणाली उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित करती है और इसके चलते अचानक बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि जैसी घटनाएं होती हैं। अप्रैल के महीने में इस तरह का मौसम बदलाव असामान्य तो नहीं है, लेकिन इसका असर कृषि और जनजीवन पर जरूर पड़ता है।
किसानों के लिए यह मौसम विशेष रूप से चिंता का विषय बन गया है। इस समय गेहूं की फसल पकने की स्थिति में है और ओलावृष्टि या तेज हवाएं फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे मौसम के अपडेट पर नजर रखें और फसल की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
वहीं आम नागरिकों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। तेज हवाओं और आंधी के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने, कमजोर पेड़ों और बिजली के खंभों के पास न जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, गरज-चमक के समय घर के अंदर सुरक्षित रहने को प्राथमिकता देने को कहा गया है।
मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं और रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। हालांकि, इसके बाद तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे गर्मी का असर दोबारा तेज हो सकता है।
कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में अप्रैल की शुरुआत मौसम के कई रंग दिखा रही है। कभी तेज धूप, कभी अचानक बारिश और कभी तेज हवाओं का दौर-इन सबके बीच लोगों को बदलते मौसम के साथ खुद को ढालना होगा। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और समय-समय पर अपडेट जारी कर रहा है, ताकि लोग सतर्क रह सकें और किसी भी संभावित खतरे से बचाव कर सकें।
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