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Gold Price Today: सोना 1.55 लाख पार, चांदी में तेजी-सर्राफा बाजार के ताजा भाव जारी

Gold Silver Price Today: सर्राफा बाजार में आज सोना और चांदी के नए भाव जारी हुए। 24 कैरेट सोना 1,55,000 रुपये पहुंचा, जबकि चांदी में भी तेजी दर्ज की गई है।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 02, 2026

सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भाव जारी, ग्राहकों के लिए नई दरें घोषित (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भाव जारी, ग्राहकों के लिए नई दरें घोषित (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Gold Hits ₹1.55 Lakh: शहर के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी के ताजा भाव जारी कर दिए गए हैं। सर्राफा एसोसिएशन के मंत्री विनोद माहेश्वरी द्वारा घोषित इन दरों के अनुसार, खुदरा ग्राहकों के लिए सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता के साथ हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। नई दरों के जारी होने के बाद बाजार में खरीदारी को लेकर ग्राहकों और व्यापारियों के बीच खासा उत्साह देखा जा रहा है।

सर्राफा एसोसिएशन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, 10 ग्राम सोने की कीमत उसकी शुद्धता के आधार पर तय की गई है। 24 कैरेट सोना, जो सबसे शुद्ध माना जाता है, का भाव 1,55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम निर्धारित किया गया है। वहीं 22 कैरेट सोना, जो आभूषण बनाने में सबसे अधिक उपयोग होता है, का भाव 1,42,900 रुपये प्रति 10 ग्राम रखा गया है, जिसमें शुद्धता 92 प्रतिशत मानी जाती है। इसके अलावा 18 कैरेट सोने का रेट 1,18,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तय किया गया है, जिसकी शुद्धता 76 प्रतिशत होती है।

चांदी के भाव की बात करें तो शुद्ध चांदी (999) का रेट 2,48,500 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है। वहीं चांदी के आभूषणों के लिए यह दर थोड़ी कम रखते हुए 2,47,500 रुपये प्रति किलो तय की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि चांदी के दामों में हाल के दिनों में हल्की तेजी देखी गई है, जो आने वाले समय में निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि इन सभी दरों में जीएसटी, मेकिंग चार्ज और हॉलमार्क शुल्क शामिल नहीं हैं। ग्राहकों को आभूषण खरीदते समय इन अतिरिक्त शुल्कों का भुगतान अलग से करना होगा। सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि ग्राहकों को खरीदारी करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि उन्हें कुल कीमत का सही अनुमान लग सके।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, सोने और चांदी की कीमतों में यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय बाजार के प्रभाव, डॉलर की स्थिति, और मांग-आपूर्ति के संतुलन पर निर्भर करता है। हाल ही में वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में आए बदलावों का असर भी इन धातुओं की कीमतों पर देखने को मिला है। त्योहारों और शादियों के सीजन के करीब आने के कारण भी बाजार में मांग बढ़ने की संभावना है, जिससे कीमतों में और हलचल हो सकती है।

सर्राफा एसोसिएशन के मंत्री विनोद माहेश्वरी ने बताया कि बाजार की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नियमित रूप से दरें जारी की जाती हैं, ताकि ग्राहकों को सही और अद्यतन जानकारी मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि ग्राहकों को हमेशा प्रमाणित दुकानों से ही खरीदारी करनी चाहिए और हॉलमार्क वाले आभूषणों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

वहीं, व्यापारियों का मानना है कि वर्तमान दरें निवेश के लिए भी अनुकूल हैं। सोना लंबे समय से सुरक्षित निवेश का माध्यम माना जाता रहा है, जबकि चांदी भी धीरे-धीरे निवेशकों के बीच लोकप्रिय हो रही है। छोटे निवेशक भी अब चांदी की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि इसकी कीमत अपेक्षाकृत कम होती है और भविष्य में बेहतर रिटर्न की संभावना रहती है।

ग्राहकों के बीच भी इन दरों को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ लोगों का मानना है कि कीमतें अभी भी ऊंची हैं, जबकि कुछ इसे खरीदारी के लिए उचित समय मान रहे हैं। खासतौर पर शादी-ब्याह के लिए खरीदारी करने वाले ग्राहक बाजार में सक्रिय नजर आ रहे हैं।

अंततः, सर्राफा बाजार में जारी इन नई दरों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सोना और चांदी भारतीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था में आज भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आने वाले दिनों में बाजार की दिशा वैश्विक संकेतों और स्थानीय मांग पर निर्भर करेगी, जिस पर सभी की नजर बनी हुई है।

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Published on:

02 Apr 2026 08:59 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Gold Price Today: सोना 1.55 लाख पार, चांदी में तेजी-सर्राफा बाजार के ताजा भाव जारी

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