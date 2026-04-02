Gold Price Today: सोना 1.55 लाख पार, चांदी में तेजी-सर्राफा बाजार के ताजा भाव जारी

सर्राफा एसोसिएशन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, 10 ग्राम सोने की कीमत उसकी शुद्धता के आधार पर तय की गई है। 24 कैरेट सोना, जो सबसे शुद्ध माना जाता है, का भाव 1,55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम निर्धारित किया गया है। वहीं 22 कैरेट सोना, जो आभूषण बनाने में सबसे अधिक उपयोग होता है, का भाव 1,42,900 रुपये प्रति 10 ग्राम रखा गया है, जिसमें शुद्धता 92 प्रतिशत मानी जाती है। इसके अलावा 18 कैरेट सोने का रेट 1,18,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तय किया गया है, जिसकी शुद्धता 76 प्रतिशत होती है।