22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

जब ब्रजेश पाठक बोले- क्या आपको पता है ओपी राजभर पहले बनारस में ऑटो रिक्शा चलाते थे?

Brajesh Pathak on OP Rajbhar : यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। मंत्री ओम प्रकाश राजभर के अतीत का जिक्र करते हुए पूछा- क्या आप जानते हैं राजभर पहले बनारस में ऑटो चलाते थे?

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

May 22, 2026

OP Rajbhar

ब्रजेश पाठक ने ओपी राजभर की चुटकी ली, PC- Patrika

लखनऊ(Brajesh Pathak on OP Rajbhar): उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हाल ही में एक कार्यक्रम में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश राजभर का जिक्र करते हुए कहा- 'क्या आपको पता है, मंत्री जी पहले बनारस में ऑटो रिक्शा चलाते थे?' यह बयान लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान दिया गया, जब ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश की सड़कों की बेहतरी पर बात कर रहे थे।

यह टिप्पणी एक कार्यक्रम के दौरान की गई। जहां सड़क विकास और यातायात व्यवस्था पर चर्चा हो रही थी। ब्रजेश पाठक ने कहा, पहले की सड़कें इतनी खराब थीं कि हर गाड़ी और ट्रक के पीछे लिखा रहता था कि गति सीमा 40KM\H. बोलो न ओमप्रकाश राजभर आपको तो पता होगा न…पहले तो आप भी टेंपो चलाते थे। आपको सबको ये बात पता है कि नहीं ओपी राजभर पहले ऑटो चलाते थे… अब देखिए सड़कें कितनी बढ़िया हो गई हैं।'

इसके आगे उन्होंने कहा कि राजनीति किसी बपौती नहीं है यहां लोकतंत्र है। हर एक व्यक्ति यहां पहुंचने का सामर्थ्य रखता है। वह किसी भी वर्ग का क्यों न हो?

राजभर ने खुद कई बार कहा है, गरीबी में ऑटो चलाया, टेंपो चलाया, सब्जी बेची, लेकिन हार नहीं मानी। उनका सफर टेम्पो ड्राइवर से मंत्री तक का रहा है, जो पूर्वांचल के राजभर समुदाय में उनकी लोकप्रियता का आधार है।

ओम प्रकाश राजभर का जन्म 15 सितंबर 1962 को वाराणसी जिले के फतेहपुर खौंदा (सिंधोरा) गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। पिता सन्नू राजभर मजदूर थे। गरीबी के कारण पढ़ाई के खर्चे चलाने के लिए राजभर ने युवावस्था में बनारस में ऑटो-रिक्शा और टेंपो चलाया। उन्होंने खुद बताया है कि रात में ऑटो चलाते और दिन में पढ़ाई करते थे। एक बार ओवरलोडिंग के कारण ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने उन्हें थप्पड़ भी मारे थे।

राजभर का शुरूआती सफर

  • बलदेव डिग्री कॉलेज, बनारस से राजनीति शास्त्र में परास्नातक।
  • 1981 में कांशीराम के प्रभाव से BSP में शामिल हुए।
  • 1990 के दशक में BSP के जिला अध्यक्ष रहे, लेकिन 2001-02 में मायावती से मतभेद (भदोही नाम परिवर्तन विवाद) के बाद अलग हो गए।
  • 27 अक्टूबर 2002 को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) की स्थापना की।

ओपी राजभर का राजनीतिक करियर

  • 2017 में BJP गठबंधन से 4 सीटें जीतीं और मंत्री बने।
  • 2022 में सपा गठबंधन के बाद फिर BJP-NDA में शामिल।
  • वर्तमान में UP सरकार में मंत्री (अल्पसंख्यक कल्याण सहित)।
  • जहूराबाद (गाजीपुर) से विधायक।

ये भी पढ़ें

‘बात सीट की नहीं, जीत की…’ क्या यूपी में अकेले लड़ने की तैयारी में हैं अखिलेश? जानिए सपा के PDA फॉर्मूले के मायने
लखनऊ
akhilesh

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 May 2026 02:59 pm

Published on:

22 May 2026 02:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / जब ब्रजेश पाठक बोले- क्या आपको पता है ओपी राजभर पहले बनारस में ऑटो रिक्शा चलाते थे?

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में बिजली कटौती पर बोलीं बसपा प्रमुख मायावती, भीषण गर्मी में बिजली व्यवस्था सुनिश्चित करे सरकार

Mayawati
लखनऊ

जो कोई न कर सका, यूपी ने कर दिया! योगी आदित्यनाथ ने ठोका दावा, 9 साल में GDP का आंकड़ा चौंकाने वाला

CM Yogi Adityanath UP news
लखनऊ

लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में भीषण लू का कहर, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया

5 दिनों का रेड अलर्ट जारी, तापमान 48°C के पार पहुंचा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

फीस वसूली में गड़बड़ी पर लखनऊ प्रशासन सख्त, 8 निजी स्कूलों को 5 लाख जुर्माने का नोटिस

डीएम विशाख जी की अध्यक्षता में जिला शुल्क नियामक समिति की बड़ी कार्रवाई, अभिभावकों को राहत की उम्मीद (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

अरशद मदनी के बाद शिया चांद कमेटी की भी केंद्र से मांग- ‘गाय को घोषित करें राष्ट्रीय पशु, गौ-हत्या पर लगे पूर्ण प्रतिबंध’

Arsad Madni
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.