जब ब्रजेश पाठक बोले- क्या आपको पता है ओपी राजभर पहले बनारस में ऑटो रिक्शा चलाते थे?

यह टिप्पणी एक कार्यक्रम के दौरान की गई। जहां सड़क विकास और यातायात व्यवस्था पर चर्चा हो रही थी। ब्रजेश पाठक ने कहा, पहले की सड़कें इतनी खराब थीं कि हर गाड़ी और ट्रक के पीछे लिखा रहता था कि गति सीमा 40KM\H. बोलो न ओमप्रकाश राजभर आपको तो पता होगा न…पहले तो आप भी टेंपो चलाते थे। आपको सबको ये बात पता है कि नहीं ओपी राजभर पहले ऑटो चलाते थे… अब देखिए सड़कें कितनी बढ़िया हो गई हैं।'