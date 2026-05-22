अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को यूपी चुनाव के लिए क्या टारगेट दिया? वेस्ट यूपी में पार्टी को बेस्ट साबित करने के लिए क्या है प्लान?

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बढ़ती सक्रियता के बीच समाजवादी पार्टी भी अपना प्रभाव मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रही है। हाल ही में सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद (Imran Masood) ने गांगलहेड़ी में बड़ी रैली की थी और कई मुस्लिम चेहरों को कांग्रेस में शामिल कराया था। इसे कांग्रेस की पश्चिम यूपी में मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश माना गया। ऐसे में सपा ने भी अपनी तेजतर्रार नेता इकरा हसन को आगे कर यह संदेश देने की कोशिश की कि पश्चिम यूपी में उसका जनाधार अभी भी मजबूत है।